Policía británica estudia denuncia contra expríncipe Andrés

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022.

MIAMI.- La BBC informó que la Policía británica está investigando una denuncia que alega que Andrew Mountbatten-Windsor compartió información confidencial mientras se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido en una correspondencia por correo electrónico con Jeffrey Epstein . La denuncia fue presentada por el grupo antimonárquico Republic.

La policía confirmó a la BBC que había recibido la denuncia y que estaba "evaluando la información".

En un correo electrónico incluido en la última publicación de pruebas sobre Epstein por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un remitente identificado como "El Duque" (quien, según la BBC, se cree que es Andrés) reenvió a Epstein un correo electrónico titulado "Informes de Visita al Sudeste Asiático" de Amit Patel, cuya firma lo identifica como "Asesor Especial de Su Alteza Real el Duque de York".

El correo electrónico, fechado el 30 de noviembre de 2010, aparentemente incluye informes de los viajes de Andrés a Singapur, Vietnam, Hong Kong y China en su calidad de enviado comercial del gobierno británico.

En otro mensaje, fechado el 24 de diciembre de 2010, Andrés parece presentarle a Epstein lo que describe como un "informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en la provincia de Helmand, en Afganistán.

Esa región se vio gravemente afectada por la guerra de Estados Unidos en Afganistán, de la que Gran Bretaña era un aliado militar. En ese momento, la reconstrucción de la zona aún estaba bajo control del gobierno.

Caso Epstein

Adicionalmente, los correos son una nueva prueba de que el expríncipe mantuvo el contacto con Epstein tras la condena del multimillonario en 2008 por los cargos de prostitución infantil y de solicitar servicios de prostitución, a pesar de afirmar haber cortado el contacto.

André ha negado reiteradamente cualquier irregularidad relacionada con su amistad con Epstein. Fue despojado de todos sus títulos y honores reales el otoño pasado debido a la controversia en torno a sus vínculos.

El Palacio de Buckingham declaró el 9 de febrero: "El Rey ha dejado clara, con palabras y acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del Sr. Mountbatten-Windsor. Si bien las acusaciones específicas en cuestión corresponden al Sr. Mountbatten-Windsor, si la Policía del Valle del Támesis se pone en contacto con nosotros, estamos dispuestos a apoyarla, como es de esperar. Como se indicó anteriormente, Sus Majestades han estado y siguen estando con las víctimas de cualquier forma de abuso".

Tanto Andrew como su exesposa, Sarah Ferguson, de 66 años, aparecen con protagonismo en los documentos de la investigación de Epstein recientemente publicados.

Los correos electrónicos muestran a Andrew y Ferguson elogiando al difunto multimillonario, agradeciéndole préstamos y consejos empresariales, y enviando fotos y detalles inquietantes sobre sus hijas: la princesa Beatriz, ahora de 37 años, y la princesa Eugenia, ahora de 35.