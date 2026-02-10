martes 10  de  febrero 2026
Sofía Lafuente estrena nuevo sencillo pop "La Línea"

El sencillo llega después de Algo Real y funciona como el cierre de su EP, planteando una reflexión honesta sobre la vulnerabilidad

Sofía Fuente estrena nuevo sencillo pop La Línea

Sofía Fuente estrena nuevo sencillo pop "La Línea"

Cortesía / Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Línea es el nuevo lanzamiento de Sofía Lafuente, una canción de pop alternativo con una producción synth-driven. De acuerdo a un comunicado de la cantante, la letra vulnerable del tema "explora la tensión entre protegerse emocionalmente y dejarse llevar cuando aparece alguien nuevo".

"La canción retrata ese instante íntimo en el que una barrera empieza a desdibujarse y el impulso de cruzar la línea se vuelve inevitable", añade.

El single llega después de Algo Real y funciona como el cierre de su EP, planteando una reflexión honesta sobre la vulnerabilidad, el deseo de volver a sentir y el riesgo que implica abrirse otra vez.

Desarrollado junto a los productores Oliver Kid y Rodrigo Crespo, el proyecto consolida el universo sonoro de Sofía: "introspectivo, emocional y guiado por la sensibilidad del pop alternativo contemporáneo".

Además de su carrera como artista, Sofía ha desarrollado un trabajo sólido como compositora para Sebastián Yatra, Morat, VIOLETA, ROBI y Marina Reche, entre otros. También ha participado en sincronizaciones para Love Island USA y The Parisian Agency, ampliando la presencia de su obra fuera del circuito tradicional.

