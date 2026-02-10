Sofía Lafuente estrena nuevo sencillo pop "La Línea"

MIAMI.- La Línea es el nuevo lanzamiento de Sofía Lafuente, una canción de pop alternativo con una producción synth-driven. De acuerdo a un comunicado de la cantante, la letra vulnerable del tema "explora la tensión entre protegerse emocionalmente y dejarse llevar cuando aparece alguien nuevo".

"La canción retrata ese instante íntimo en el que una barrera empieza a desdibujarse y el impulso de cruzar la línea se vuelve inevitable", añade.

El single llega después de Algo Real y funciona como el cierre de su EP, planteando una reflexión honesta sobre la vulnerabilidad, el deseo de volver a sentir y el riesgo que implica abrirse otra vez.

Desarrollado junto a los productores Oliver Kid y Rodrigo Crespo, el proyecto consolida el universo sonoro de Sofía: "introspectivo, emocional y guiado por la sensibilidad del pop alternativo contemporáneo".

Además de su carrera como artista, Sofía ha desarrollado un trabajo sólido como compositora para Sebastián Yatra, Morat, VIOLETA, ROBI y Marina Reche, entre otros. También ha participado en sincronizaciones para Love Island USA y The Parisian Agency, ampliando la presencia de su obra fuera del circuito tradicional.