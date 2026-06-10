Museo del Prado celebra 25 años del siglo XXI con nueva exposición

MADRID.- El Museo del Prado celebra con la exposición Prado. Siglo XXI los primeros 25 años del milenio en los que la institución ha incorporado 14.203 obras a la colección y "al margen de escándalos".

"El Prado ha sabido responder básicamente con responsabilidad. Ha sido un museo estable en lo institucional, un museo al margen de escándalos, un museo que ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones financieras", ha asegurado el director de la pinacoteca, Miguel Falomir, este martes durante la presentación de la muestra.

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Así, Falomir ha explicado que en estos últimos 25 años se ha "doblado" el número de visitantes, se ha multiplicado el espacio expositivo y la pinacoteca está abierta 49 días más al año, además de las más de 14.000 incorporaciones.

"Los directores de los museos del mundo me preguntan con frecuencia si el Prado sigue adquiriendo obras de arte. Y se sorprenden muchísimo cuando le digo que al Prado llegan cada año centenares de nuevas obras que ingresan de distintos modos: donaciones de la Fundación, adquisiciones, asignaciones del Ministerio", ha explicado Falomir para después asegurar que "es una idea bastante extendida" el hecho de que el Prado es "un museo hecho o cerrado" en el que ya se ha hecho "todo lo que se podía hacer".

Nuevas obras

Concretamente, de las 14.203 incorporaciones, 992 son pinturas, 110 esculturas, 3.655 dibujos, 4.516 estampas, 5.000 fotografías. De estas, 3.877 de ellas han llegado a la pinacoteca a través de donaciones y legados, y, según ha puntualizado Falomir, en torno a un 12% de ellas están expuestas en la actualidad.

Todos estos datos son algunos de los que justifican la muestra Prado. Siglo XXI —que estará abierta al público hasta el 27 de septiembre- y que, a través de 98 piezas de todo tipo, así como material audiovisual y recursos expositivos, busca poner al museo como "una institución que está siempre en constante evolución".

"Si ha habido un periodo en el que ha demostrado una capacidad, un esfuerzo, una voluntad transformadora, han sido sin duda los últimos 25 años", ha añadido Falomir.

La iniciativa está apoyada por la Fundación Amigos del Museo del Prado y en ese sentido su secretaria, Nuria de Miguel, ha celebrado que en estos primeros años del siglo XXI los "buenos amigos" de la institución han aumentado de 4.400 a 48.135 —en diciembre del pasado año—. De Miguel ha detallado que en estos años la Fundación ha aportado más de 32 millones de euros y 56 obras donadas.

"El museo está bien, está con fuerza, está con mucho músculo en todos los sentidos -en su gestión administrativa, en su gestión económica, en su proyección científica...-", ha zanjado el comisario y Director adjunto de Conservación, Alfonso Palacio

FUENTE: Europa Press