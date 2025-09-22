lunes 22  de  septiembre 2025
Museo del Prado revela cuál es la exposición más vista en los últimos años

Se trata de la primera gran muestra monográfica dedicada en España a Veronese. El 46% de los visitantes provenía del extranjero, con especial presencia de países como Estados Unidos y México

Sala de la exposición de Paolo Veronese, en el Museo Nacional del Prado, a 26 de mayo de 2025, en Madrid. El Museo Nacional del Prado y la Fundación AXA presentan la primera gran exposición monográfica dedicada en España a Paolo Veronese, uno de los maestros más brillantes y admirados del Renacimiento veneciano.&nbsp;

Sala de la exposición de Paolo Veronese, en el Museo Nacional del Prado, a 26 de mayo de 2025, en Madrid. El Museo Nacional del Prado y la Fundación AXA presentan la primera gran exposición monográfica dedicada en España a Paolo Veronese, uno de los maestros más brillantes y admirados del Renacimiento veneciano. 

Europa Press/Gustavo Valiente

MADRID.- La exposición Paolo Veronese (1528-1588) ha sido la más visitada en el Museo del Prado desde el Bicentenario en 2020. Concretamente, a lo largo de sus 17 semanas de duración entre el 27 de mayo y el 21 de septiembre de 2025, la muestra ha recibido un total de 225.026 visitantes, con una media diaria de 1.891 asistentes.

Se trata de la primera gran muestra monográfica dedicada en España a Veronese que reunió más de un centenar de obras procedentes de instituciones como el Louvre, el Metropolitan Museum, la National Gallery de Londres o la Galleria degli Uffizi, en diálogo con piezas fundamentales del propio Prado.

La pinacoteca explica que ha puesto un "broche de oro" a las exposiciones dedicadas al Renacimiento italiano, que se iniciaron con Tiziano (2003) y Tintoretto (2007).

En cuanto a la procedencia geográfica, la muestra ha tenido un marcado carácter internacional ya que el 46% de los visitantes provenía del extranjero, con especial presencia de países como Estados Unidos y México.

Dentro del territorio nacional, la Comunidad de Madrid concentró el mayor número de asistentes, seguida por Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña. En relación con el perfil, destaca que la mayoría de los asistentes fueron mujeres, y el rango de edad muestra un amplio espectro en el que destaca el grupo de entre 50 y 64 años, y las visitas de jóvenes entre los 14 y los 34 años.

