Príncipe Harry pacta con el rey Carlos III volver a Reino Unido

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, en el centro de Londres el 6 de junio de 2023.

MIAMI.- El príncipe Harry y el rey Carlos III protagonizaron un esperado reencuentro en Londres que ha despertado gran interés en el Reino Unido y en todo el mundo. Padre e hijo se reunieron hace una semana en Clarence House, residencia oficial del monarca, en un encuentro que duró cerca de 55 minutos y que marcó el primer cara a cara entre ambos en más de año y medio.

Harry viajó a Inglaterra para cumplir con compromisos relacionados con los Juegos Invictus, pero aprovechó su escala en la capital británica para sostener esta reunión, considerada por la prensa británica como una: “cumbre de paz”.

Aunque el ambiente fue descrito como cordial, no se trató de una reconciliación completa, sino de un acercamiento que permitió definir un nuevo acuerdo sobre la relación del duque de Sussex con la familia real.

El acuerdo

Según fuentes cercanas citadas por Daily Mail y retomadas por Quién, Harry expresó su deseo de pasar más tiempo en el Reino Unido. Sin embargo, aceptó las condiciones impuestas por su padre, que siguen la línea de lo establecido en la cumbre de Sandringham en 2020 por la reina Isabel II.

De esta manera, Harry podrá visitar el país con regularidad, participar en algunos eventos públicos y mantener una agenda abierta. No obstante, se ratificó que no actuará en nombre de la monarquía ni asumirá compromisos oficiales en representación de la Corona.

Tampoco existirá un estatus intermedio: o se es miembro activo de la familia real con funciones oficiales, o no lo es.

Este acuerdo, según especialistas en realeza, busca dar un marco claro a la posición de Harry, evitando ambigüedades y tensiones que en el pasado generaron conflictos con el Palacio.

Un gesto importante

La cita en Clarence House ha sido vista como un gesto importante del rey Carlos hacia su hijo menor. El monarca, quien atraviesa un delicado estado de salud tras haber sido diagnosticado con cáncer, estaría buscando dejar resueltos asuntos familiares clave mientras continúa con su tratamiento.

Para Harry, la reunión representó una oportunidad de tender puentes después de años de tensiones marcadas por su salida de la realeza en 2020, las declaraciones en entrevistas internacionales y la publicación de su autobiografía Spare en 2023, donde expuso con crudeza su vida dentro de la familia Windsor.

Aunque el acuerdo no implica la reintegración plena de Harry a la vida real, analistas coinciden en que podría marcar el inicio de una nueva etapa en la relación entre padre e hijo. La decisión muestra disposición al diálogo y la posibilidad de que, en el futuro, se puedan dar pasos adicionales hacia la reconciliación con la familia.

Por ahora, Harry continuará residiendo en Estados Unidos junto a Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, pero con la puerta abierta a mantener una presencia más constante en su país natal bajo los términos acordados.