lunes 22  de  septiembre 2025
Anuncian actuaciones musicales de los Latin Billboard 2025

La premiación coincidirá con la Billboard Latin Music Week, la cual se celebrará en Miami Beach del 20 al 24 de octubre

Olga Tañón se presenta en los Premios Latin Billboard Latinos, el jueves 5 de octubre de 2023, en Coral Gables, Florida.

AP/Marta Lavandier
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Billboard y Telemundo anunciaron el primer lote de artistas confirmados que tendrán presentaciones en los Latin Billboard 2025, los cuales se celebrarán el jueves 23 de octubre, James L. Knight Center en Miami.

Danny Ocean, Ozuna, Olga Tañón, Laura Pausini, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Beéle, Juan Duque, Musza, Netón Vega, NXNNI y Óscar Maydon, son algunos de los intérpretes que dirán presente en la ceremonia.

La premiación coincidirá con la Billboard Latin Music Week, la cual se celebrará en Miami Beach del 20 al 24 de octubre con Kali Uchis, Daddy Yankee, Xavi, entre los artistas confirmados en esta edición.

Premio Billboard Ícono

Laura Pausini, con más de tres décadas de trayectoria, será homenajeada con el Premio Ícono Billboard durante la próxima entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán el 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida.

La gala se transmitirá en vivo por Telemundo en Estados Unidos, además de su aplicación móvil y la plataforma Peacock. También llegará a más de 22 países de Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional, asegurando que millones de espectadores puedan presenciar el homenaje.

El reconocimiento a Pausini no es casualidad, ya que, la artista italiana ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y acumula miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. Su carrera, marcada por la fuerza de su voz y la capacidad de emocionar en varios idiomas, la convirtió en una de las figuras más internacionales de la música latina, pese a no ser latina de origen.

