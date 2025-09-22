Shakira e hijos visitan el museo de Frida Kahlo

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Tras concluir el tramo de la gira Las Mujeres Ya No Lloran por México, la cantante colombiana Shakira visitó junto a sus hijos, Milan y Sasha, a la Casa Azul, el Museo de Frida Khalo, ubicado en el área de Coyoacán.

El hecho ocurrió el sábado 19 de septiembre. La barranquillera disfrutó de un paseo tranquilo. Aunque intentó pasar desapercibida, algunos de los asistentes pudieron notar su presencia, pero la intérprete no dudó en conceder a los fanáticos unas fotografías.

MÚSICA Shakira cierra con éxito serie de 12 conciertos en el Estadio GNP de México

En redes sociales se viralizaron algunas imágenes del paseo de la estrella con su familia al histórico recinto.

En las fotos se puede apreciar a Milan, de 12 años, vistiendo una playera negra, mientras que Sasha llevaba una t-shirt blanca con una gorra azul.

En el recorrido también estuvo presente Tonino, hermano mayor de la cantante.

Último concierto

Shakira culminó la serie de 12 conciertos que realizó en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como el Foro Sol, en Ciudad de México, un hecho histórico pues es la mayor cantidad de conciertos que se han realizado en el recinto de un misma gira.

Antes de Shakira, Grupo Firme había ostentaba el récord con nueve conciertos.

La barranquillera convocó durante la docena de noches a 65.000 personas en cada cita, según OCESA, con un 780.000 boletos vendidos.

“Mi último concierto en la Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP, ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible. Esto ha sido un verdadero regalo del que jamás me olvidaré", dijo emocionada la intérprete de Hips Don't Lie, el jueves 18 de septiembre.

“Quiero que el mundo entero sepa que México es mágico”, agregó.