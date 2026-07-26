domingo 26  de  julio 2026
PATRIMONIO

Grecia celebra el ingreso del Monte Olimpo al Patrimonio Mundial de la Unesco

Con 2.914 metros de altitud, el monte Olimpo (norte) es una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa

Imágenes de la Peregrinación anual por la nieve al refugio del monte Olimpo de National Geographic.&nbsp;

Imágenes de la Peregrinación anual por la nieve al refugio del monte Olimpo de National Geographic. 

Captura de pantalla/Youtube/National Geographic España

ATENAS.- Grecia celebró el domingo la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco del monte Olimpo, la montaña más alta del país, una reserva natural protegida y "morada" de los dioses de la Antigüedad, según la mitología griega.

"A partir de hoy [domingo], el mítico Olimpo se convierte en una montaña de toda la humanidad", declaró el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en Facebook.

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"La inclusión del sitio en la lista del Patrimonio Mundial fue un importante logro nacional", agregó.

Unesco

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido del 19 al 29 de julio en la ciudad surcoreana de Busan, inscribió el domingo por unanimidad a "la región ampliada del monte Olimpo" en la lista de sitios naturales y culturales del Patrimonio Mundial.

Con 2.914 metros de altitud, el monte Olimpo (norte) es una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa, al albergar más de 2.000 plantas, entre ellas decenas de especies endémicas, así como una fauna poco común, según los expertos.

Numerosos turistas visitan "este centro de la mitología griega donde Homero evocó a los doce dioses griegos y sus palacios en el monte Olimpo", destaca la Unesco.

Otros sitios como las fortalezas reales del Languedoc y las playas del desembarco en Normandía, en Francia, así como las sabanas de Boma-Badingilo en Sudán, fueron integrados el domingo al Patrimonio de la Humanidad.

FUENTE: AFP

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