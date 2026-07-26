Emma Roberts y Cody John se casan en Idaho

Emma Roberts asiste a la 9.ª edición anual del Festival REVOLVE en Cavallo Ranch el 11 de abril de 2026 en Thermal, California.

MIAMI.- La actriz Emma Roberts y Cody John ya son esposos. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia al aire libre en Idaho, según informó DeuxMoi.

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Según las fotografías a las que tuvo acceso la plataforma, Roberts, de 35 años, lució un vestido blanco a juego con un chal transparente y un largo velo blanco. Por su parte, John, de 36 años, vestía un traje marrón cuando la pareja se dio el "sí, quiero".

La información que ha trascendido confirma que la tía de Roberts, Julia Roberts, y su esposo, Danny Moder, se encontraban en la boda.

Romance

Roberts y John anunciaron su compromiso en julio de 2024. "Lo publico aquí antes de que mi madre se lo cuente a todo el mundo", escribió la estrella de American Horror Story junto a una fotografía en la que lucía su anillo de compromiso de diamantes.

Roberts y John, quien ha participado en Wu-Tang: An American Saga de Hulu e In the Dark de The CW, hicieron pública su relación en agosto de 2022.