Anahí y Poncho Herrera se reencuentran en nostálgica entrevista

MIAMI.- Tras meses de especulación y años soñando con verlos nuevamente juntos en pantalla, Anahí y Poncho Herrera protagonizan un nostálgico reencuentro. Los artistas mexicanos finalmente han sorprendido a sus seguidores con una fotografía juntos en Instagram que explotó las redes sociales.

La imagen, compartida por la exRBD, está acompañada de la frase: "Ahora si …Ya casi!!! Están listos??".

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El encuentro, de quienes dieron vida a Mía y a Miguel en la telenovela juvenil Rebelde, se concretó a propósito de Encuentros sin fronteras, una serie de entrevistas que conducirá el protagonista de La casa de los espíritus con motivo de la Copa del Mundo 2026.

El programa llegará el 8 de junio a la plataforma de streaming Disney+, y es parte de los contenidos especiales que la franquicia ESPN desarrolla para la cobertura mundialista.

Entrevista

En un avance compartido en redes sociales, se puede apreciar a los artistas mexicanos riendo y compartiendo anécdotas de sus años en la serie y la banda.

"¡Odio a Poncho, me quiero salir del grupo!", recuerda Anahí decir mientras ríe.

"Creo que nos debíamos esto", expresó posteriormente el actor, a lo que Anahí agrega: "Nos debemos un montón de cosas pero esto, mucho".

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El reencuentro entre las estrellas se produce años después de que la banda mexicana volviera a los escenarios con la gira Soy Rebelde Tour, en la que Poncho no participó.

Encuentros Sin Fronteras también contará con Diego Boneta, Kaká, el Kun Agüero, Hugo Sánchez, Martha Higareda y Sebastián “El Loco” Abreu.