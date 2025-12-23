Museo Reina Sofía inaugura nuevo espacio con instalación de Thomas Hirschhorn

MADRID.- El Museo Reina Sofía ha inaugurado su espacio Pieza Única dedicado a mostrar, de forma temporal, una obra perteneciente a sus colecciones fuera del marco de los relatos de la exposición permanente. La primera pieza es la instalación Art Center 6 (Blow Down) de Thomas Hirschhorn.

Así, la obra del suizo, que data de 2001, podrá verse en la Planta 1 de la sede central de la pinacoteca, en la conexión entre el edificio Sabatini y Nouvel.

La instalación ha sido recientemente incorporada gracias a la donación de la Colección Meana Larrucea, que fue fundada por el abogado Fernando Meana junto con su mujer, María Victoria Larrucea, y atesora más de quinientas obras de destacados artistas contemporáneos como Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Cildo Meireles, Cindy Sherman o Miquel Barceló, entre otros.

Por otro lado, Hirschhorn es uno de los artistas fundamentales en la llamada crítica institucional, una influyente corriente que encabezó en los años ochenta un cuestionamiento del sistema del arte y de la estructura de poder, así como de la generación de valor económico de los museos de arte contemporáneo.

Art Center 6 es la sexta de una serie de instalaciones que representan una institución de arte actual al modo de una casa de muñeca.

Hirschhorn

Thomas Hirschhorn es un reconocido artista visual suizo que vive y trabaja en París desde 1983. Es famoso por sus instalaciones inmersivas y "caóticas" que utilizan materiales precarios de uso cotidiano para cuestionar temas de política, justicia, moral y consumo.

Hirschhorn se formó en la Schule für Gestaltung de Zúrich entre 1978 y 1983.

En sus inicios en París trabajó como diseñador gráfico como parte del colectivo comunista Grapus, una experiencia que influyó profundamente en su visión del arte como una herramienta de compromiso social y político.

A principios de la década de 1990 decidió centrarse exclusivamente en las artes visuales.

FUENTE: Europa Press