Musical del Dr. José Gregorio promete mostrar brillo

Con la dirección de David Chacón Pérez y la protagonización del primer actor Rolando Padilla, el musical promete mostrar el brillo de la música, el arte, el teatro y el cine para convertirlo en un espectáculo diseñado con escenografía multimedia y un innovador sistema de puppets (marionetas) nunca antes visto en Venezuela.

"Desde hace un año para acá, hemos venido trabajando lo esencial para estimular al público, buscando el respaldo de los medios... estamos muy contentos porque ya estamos en este punto donde ya está abierto el compromiso con los espectadores", declaró en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS el protagonista del musical, Rolando Padilla, quien detalló cómo ha sido su preparación para la construcción de dicho personaje.

"Estoy en la construcción del personaje porque estamos esperando unos retoques del guión para luego poder profundizar en las cosas que a mí como actor me interesan para construir. He estado leyendo mucho, investigando sobre el personaje -como se hace en la rutina del actor-, pero básicamente con el guión en la mano seré mucho más puntual con el trabajo para adentrarme ya en el José Gregorio que quiero proponer", dijo Padilla.

Escrito a cuatro manos con Gaba Agudo Adriani y Chacón Pérez, José Gregorio, El musical lleva un año en pre-poducción para que el público pueda disfrutar en dos primeras temporadas la historia del doctor José Gregorio Hernández, desde su niñez a la adolescencia, de la pubertad a la adultez, en una senda de amor, en un camino de fe al servicio del necesitado, del amigo, del pobre y de Dios.

La composición, producción y dirección musical está a cargo de Guido Melillo y Stefano Melillo; mientras que la dirección coral es de Roberto Ojeda, la coreografía de Rafa Roque y la dirección coreográfica de Angélica Escalona.

Parte del elenco y equipo de producción de José Gregorio Hernández, El musical.

Aspiraciones en Latinoamérica y Europa

Aunque José Gregorio, El musical por ahora cuenta con dos temporadas confirmadas del 1 al 3 de septiembre y del 22 al 24 de septiembre en Caracas, Rolando Padilla aseguró que todo el equipo apuesta por mostrar el espectáculo fuera de Venezuela.

"Creemos que esto va a crecer como una bola de nieve porque una vez que en Caracas comience a moverse, ya en el interior de Venezuela va a ser requerido el musical -con toda seguridad- y también nosotros debemos mover esto a Latinoamérica y Europa. Llevarlo a toda la colonia venezolana con un equipo más pequeño, pero queremos -por supuesto- sacarlo de Venezuela para que los venezolanos migrantes y devotos puedan disfrutar de este espectáculo y conocer al doctor José Gregorio Hernández", aseveró el primer actor, al acotar que la protagonización del musical no la esperaba.

"Esto fue una sorpresa porque a mí me convocaron a una reunión, que yo pensaba que era de producción, y realmente después de mucho rato de haber conversado sobre el personaje y lo que aspiraban con este espectáculo musical, pregunté cuál sería mi rol y me dijeron: 'vas a hacer José Gregorio' (risas). Les dije: '¿ustedes están locos?' y me respondieron: 'es que queremos que sea nuestro José Gregorio'", contó Padilla para quien la fe es la entrega sin condición.