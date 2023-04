El talento deslumbra en musical "Los miserables"

Los miserables-3-cortesía.jpeg Una función del musical Los miserables en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas. Cortesía/Vía ICOM RP

Y como parte de esta nueva e imponente producción teatral, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con parte del elenco principal de Los miserables: Gabby Brett (Fantine), Alba Paola (Eponine), José David Heredia (Marius), y Bianka Sánchez (Pequeña Cossette y Eponine).

¿Cómo fue el proceso de audición para formar parte del elenco?

Gabby Brett: En el 2019 las audiciones fueron abiertas a todo público, asistieron más de 700 personas y el proceso de selección duró alrededor de cuatro meses, debido a que la escogencia final del casting la realizaron los dueños de los derechos del musical, desde Londres.

Esta vez las audiciones fueron privadas, fue un proceso mucho más corto, aproximadamente de un mes, en donde todo fue mucho más intenso. Audicionaron tanto personas nuevas como los integrantes del elenco anterior. Tal cual como sucede con los grandes elencos de Broadway y West End.

Alba Paola: Tuvimos un primer llamado en el que nos mandaron a preparar un material musical; de ahí, hicieron una selección previa y pasamos por varias revisiones antes de llegar a la última audición, cuando llegara el director a Venezuela. Esos últimos dos días fueron una locura, llenos de cambios de último minuto y mucha incertidumbre. Tuvimos las pruebas individuales y un workshop (taller) grupal, que fue mi parte favorita de esa etapa.

Luego, tocó esperar el correo para darnos la increíble noticia de que oficialmente formamos parte del elenco de Los miserables 2023. En mi caso con el personaje de Eponine, que fue maravillosamente interpretado por Gabby Brett en 2019.

José David Heredia: El proceso de audiciones, para esta segunda temporada, duró aproximadamente dos meses yendo por primera vez con una canción de tu elección; luego de ese primer careo con el jurado, te enviaban el material del musical como está el personaje por el cual te ven. Posteriormente, nos probaban algunos personajes hasta llegar al más acorde y así poder pasar a la última etapa de las audiciones con ese personaje seleccionado por el jurado.

Bianka Sánchez: Me registré en un link para adicionar; luego, nos convocaron para la audición en Caracas, eso fue en diciembre de 2022 y habían como 30 niñas o más. Ese día nos pusieron a cantar y ellos (jurado) iban sacando a niñas. Al final quedé sola en la sala con el director y jurado. Ellos quedaron en pasarnos un correo con los pre seleccionados y me llegó ese email.

Luego, nos tocó ir a otra audición en febrero; al salir nos informaron que nos enviarían los resultados por correo, pero al llegar a la ciudad de Valencia me llegó el mensaje más esperado: me confirmaron que seria Cosette y mi mamá grabó el momento cuando recibí la noticia para que luego pudiera ver mi reacción. Me emocione demasiado.

¿Qué expectativas tienen con la segunda temporada?

Gabby Brett: Estoy súper emocionada. Así cómo creció el equipo técnico, así mismo evolucionó la puesta en escena y los pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Estoy ansiosa de que podamos compartir con el público venezolano esta historia que lleva un mensaje tan significativo para nosotros como personas y como ciudadanos.

Alba Paola: Intento no llenarme de expectativas para no estresarme de más y poder disfrutar el proceso sin tanta presión, pero es imposible no imaginar el resultado de una producción de esta magnitud, con tantas personas trabajando para que sea posible, haciendo realidad esta historia tan mágica que esperamos toque el corazón de quien la vea.

El objetivo es contagiar al público con cada una de las emociones que se viven a lo largo del espectáculo, inspirando libertad, resiliencia, amor y mucho más. Por ahora, solo queda seguir trabajando y dar el 100% para ofrecerle a los espectadores un show que haga honor a Los miserables y al Teatro Teresa Carreño.

José David Heredia: Es una emoción muy grande porque personalmente es un sueño que tenía tiempo y ver que se ha materializado es alucinante

Bianka Sánchez: Decir que estoy feliz es poco, es un sueño hecho realidad pertenecer a una obra tan conocida a nivel mundial. He protagonizado algunas películas locales y participado en algunos cortometrajes; sin embargo, esta producción con mas de 30 artistas en escena y dirigida por el gran Mariana Detry, sin duda alguna deja una grandiosa experiencia en mi carrera como artista.

Desde que iniciaron los ensayos, ¿cuál ha sido la mayor experiencia y aprendizaje que les ha dejado Los miserables?

Gabby Brett: Que cada persona que vive este musical le cambia la vida. Cada actor, cada integrante del equipo técnico y de producción y cada espectador es una persona diferente luego de vivir esta historia que habla del amor en todas sus formas: amor de pareja, amor al prójimo, amor de madre, amor a tu país.

Alba Paola: En mi caso creo que una de las mejores experiencias que me deja Los miserables es poder trabajar con un director como Mariano Detry, con una trayectoria internacional, conocimientos y humildad que lo hacen digno de admirar.

Una de las mayores lecciones que me deja es entender que ningún show es igual que el otro, ni bueno, ni malo, cada vez será diferente y eso está bien, es lo que mantiene la historia con vida. Mariano jamás te dirá que lo estás haciendo mal, solo te da las herramientas para encontrar el punto que él como director está buscando, lo cual hace mucho más ameno el proceso.

José David Heredia: Sin duda alguna lo que más me llevo es el aprendizaje y el autodescubrimiento al que me someto con este tipo de trabajo. Además de la experiencias con mis compañeros, con el equipo de producción con nuestro director, Mariano.

Más allá de lo que deje en mi vida como artista, es lo que Los miserables logra dejar en ti como persona.

Bianka Sánchez: Que para lograr grandes resultados debemos trabajar duro, sin dejar de disfrutar lo que hacemos. Que la constancia y perseverancia es clave para alcanzar el éxito.

Para un musical se requiere destreza en canto, baile y actuación. De estas disciplinas, ¿cuál consideran que es la más compleja o la que le han tomado más tiempo de preparación?

Gabby Brett: Cuando hablamos de teatro musical no hay distinción alguna, todo debe estar al mismo nivel. Es por eso que se ensayan al inicio por separado; es decir, primero lo aprendemos musicalmente, tenemos sesiones de revisión en ese aspecto. Luego, realizamos el montaje de las escenas y por último hacemos el engranaje final, que considero que es lo más complejo, poder unir ambas cosas y que estén en el punto exacto.

Por suerte tenemos dos meses de arduos ensayos que nos dan la confianza y el entrenamiento necesario para llevarlo a cabo de la mejor manera.

Alba Paola: En el caso de Los miserables es un musical mayormente enfocado en el canto y la actuación, creo que ambos tienen su dificultad. El primer mes de ensayos se lo dedicamos netamente a preparar la parte musical, cuidando los detalles minuciosamente como la afinación, letras, tener las melodías claras, aprender y balancear las armonías, internalizar la rítmica, entre otras, para estar listos cuando la etapa de montaje escénico llegara, que ha sido otro proceso de exploración único donde el propósito es transformar la música en texto.

Para mí lo más complicado es fusionar ambas ramas y encontrar el balance correcto entre ellas. Pero al final, lo más importante es que el público entienda el mensaje, que a pesar de ser cantado, te transmita algo y se sienta la realidad en cada una de las palabras.

José David Heredia: Por la manera en la que está escrita y diseñada lo que más predomina como disciplina es el canto. Absolutamente toda la obra es cantada, toda la obra camina sobre un hilo musical, sobre una línea melódica que hay que seguir durante las dos horas y media del espectáculo.

La actuación pudiéramos decir que también va de la mano con esta obra, pero más que actuar lo que te pide Los miserables es interpretar.

Bianka Sánchez: Creo que el tema del canto siempre requiere mayor trabajo porque es lograr la intención deseada a través de la voz. Es transmitir un sentimiento a través de nuestra voz y lograr -una vez se consiga- la exactitud de cómo debe escucharse y mantenerlo en escenario.

Los miserables-2-cortesía.jpeg Una función del musical Los miserables en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas. Cortesía/Vía ICOM RP

Gabby Brett dio vida al personaje de Eponine en la primera temporada, en este sentido la actriz compartió, como artista, las diferencias que hay entre la temporada de 2019 y la de 2023.

En el 2019 tuve la oportunidad de interpretar a Eponine y este año tengo la responsabilidad de interpretar a Fantine, la madre de Cosette. Ha sido sorpresivo para mí asumir este compromiso y este reto tan grande, pero también es una satisfacción inmensa poder saber que pude crecer dentro de la misma obra como intérprete.

Para mí, particularmente, es un viaje distinto; más allá de contar la misma historia, este personaje me ha llevado a conectar con otras partes de mí y a conocerme un poco más como artista y como ser humano.

Los miserables se estrenó el 30 de marzo con 10 funciones. Pero ante el éxito teatral, la producción dispuso de cuatro funciones más.