viernes 9  de  octubre 2026
MÚSICA

Daddy Yankee anuncia nuevo álbum de estudio: "La Postal"

Será el disco más reciente de Daddy Yankee desde Lamento en baile, el cual lanzó en octubre de 2025, meses después de anunciar su retiro de la música popular

Daddy Yankee antes de un partido entre los Colorado Rapids y el Inter Miami en el Estadio DRV PNK el 6 de abril de 2024 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Daddy Yankee antes de un partido entre los Colorado Rapids y el Inter Miami en el Estadio DRV PNK el 6 de abril de 2024 en Fort Lauderdale, Florida. 

AFP/Megan Briggs

SAN JUAN.- El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee anunció este viernes que el próximo 30 de octubre presentará su nuevo disco, La Postal, el cual tendrá 15 canciones y en cada una de ellas distinguirá las diferentes formas de amar.

En una publicación en sus redes sociales, El jefe del reguetón explicó que "no quería hacer un álbum sobre el amor como una fantasía, sino que lo mantuve real", y así "mostrar las verdaderas experiencias humanas que atravesamos viviéndolo".

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"Les presento 'La Postal', mi nuevo álbum conceptual de 15 canciones, cada una, carta de amor que celebra diferentes formas de amar: el amor romántico, el amor familiar y el amor propio", detalló.

De esas 15 canciones, el legendario artista urbano lanzó este viernes su primer sencillo, BOTZ (Bésame OTra veZ), en el que afirma "que un beso es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos".

"Una postal dice cosas lo que un texto no puede decir. Me detuve, pensé en ti y quise que la guardaras. Ese es el espíritu de este álbum. Esto es solo el comienzo. La Postal llega el 30 de octubre", apuntó Daddy Yankee.

Regreso a la música

La Postal será el disco más reciente de Daddy Yankee desde Lamento en baile, el cual lanzó en octubre de 2025, meses después de haber anunciado su retiro de la música popular.

"Con Lamento en baile quise mostrar que incluso en los momentos más difíciles de la vida, la música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar. Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, y no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo", expresó Daddy Yankee en un comunicado en aquel entonces.

El disco, el primero del artista en tres años y lanzado bajo DY Records, cuenta con 19 canciones, aunque solo una colaboración, en el tema ABCD junto al rapero cristiano Alex Zurdo.

FUENTE: Con información de EFE

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