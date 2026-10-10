sábado 10  de  octubre 2026
TRIBUTO

Lucrecia rinde homenaje a Celia Cruz este sábado en Miramar

La cantante y la Celia Cruz All Stars Band repasarán los éxitos de la Reina de la Salsa en una función anunciada de 8:00 p.m. a 11:00 p.m

“Celia vive”, un tributo de Lucrecia a la Guarachera de Cuba.

“Celia vive”, un tributo de Lucrecia a la Guarachera de Cuba.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIRAMAR.- Lucrecia presentará este sábado 10 de octubre el espectáculo “Celia vive” en el Miramar Cultural Center, un tributo a la Guarachera de Cuba con el acompañamiento de la Celia Cruz All Stars Band. La programación del teatro establece el horario de 8:00 p.m. a 11:00 p.m.

La presentación cerrará las celebraciones del centenario de la sonera en el sur de Florida, según explicó Omer Pardillo Cid, albacea de su patrimonio, en declaraciones publicadas por DIARIO LAS AMÉRICAS. Nacida el 21 de octubre de 1925 en La Habana, la intérprete fue homenajeada por sus cien años en 2025, y las actividades dedicadas a su obra han continuado durante este año.

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“Quimbara”, “La negra tiene tumbao”, “Bemba colorá”, “Tu voz” y “La vida es un carnaval” figuran entre los temas que identifican esta producción, de acuerdo con el proyecto encargado de preservar su legado. El repertorio recorre distintas etapas de una carrera que llevó la música de la isla a escenarios de todo el mundo.

La agrupación que acompañará a Lucrecia cuenta con músicos que tocaron con la legendaria artista, según su sitio oficial.

Nacida en La Habana, Lucrecia Pérez Sáez se dio a conocer como vocalista y pianista de la orquesta femenina Anacaona. En 1993 se estableció en Barcelona y desarrolló una trayectoria que incluye discos, teatro, cine y televisión.

Su trabajo “Álbum de Cuba” recibió una nominación al Latin Grammy de 2010 en la categoría de mejor álbum tropical contemporáneo. En España alcanzó popularidad con el programa infantil “Los Lunnis” y, posteriormente, protagonizó “Celia, el musical”.

También tuvo una relación personal con la cantante a quien ahora homenajea. Se conocieron en Marbella en 1998 y mantuvieron una amistad hasta los últimos años de la Reina de la Salsa. Pardillo ha destacado que Lucrecia lleva más de una década interpretando su repertorio y representándola en el teatro.

Celia se consagró como la gran voz femenina de la Mayor de las Antillas y un icono de cubanía. Desde sus años con la Sonora Matancera hasta su trabajo con Johnny Pacheco y la Fania All Stars, mantuvo las raíces afrocubanas que marcaron su manera de cantar. Su reconocimiento internacional estuvo acompañado por un orgullo de origen que expresó durante toda su vida.

Esa historia quedó atravesada por el exilio. En 1960 salió hacia México con la Sonora Matancera y después se estableció en Estados Unidos. El régimen de Fidel Castro le negó regresar, incluso cuando su madre agonizaba y ese era uno de sus mayores deseos.

Su oposición al comunismo y el dolor por la separación de su tierra la convirtieron en un símbolo para los cubanos que reconstruyeron sus vidas en otros países, especialmente en Miami. Aunque residía en New Jersey, mantuvo un estrecho vínculo con esta ciudad, que consideraba su segundo hogar. Por deseo suyo, tras su muerte en julio de 2023, sus restos fueron trasladados a la Torre de la Libertad, donde miles de admiradores acudieron a despedirla. Canciones como “Canto a La Habana” expresaron esa nostalgia y reforzaron su identificación con el exilio.

La función tendrá lugar en el teatro ubicado en 2400 Civic Center Place. Para información y compra de boletos, los interesados pueden llamar al 954-602-4500.

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