Músico venezolano lanza libro "5 movimientos son la clave"

Este libro, cuyo primer tomo fue presentado en agosto de 2017 en Mirecourt, Francia, ha obtenido gran acogida en talleres, clases magistrales, conferencias y conciertos realizados en los conservatorios de música de Tatuí, Brasil; Conservatorio de Música de Tomar, Portugal; Academia de Música Castelo de Paiva de Oporto, Portugal; la Escuela Superior de Música de Catalunya, Barcelona, España; la Escuela de Música de Benisan, Valencia, España; Conservatorio Nacional de Lima, Perú; GuildHall School of Music and Drama Londres, Inglaterra; Conservatorio de Clermont Ferrand, Francia; Stage de Música Criolla Venezolana en Mirecourt, Francia. Mientras que Estados Unidos, el texto ha llegado a la Berklee College of Music, Boston; Scottdalle Community College of Phoenix, Arizona; Kalos Music and Art School, Miami; Michigan State University, University of Kentucky, Vanderbilt University, entre otros espacios.