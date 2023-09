Músico lucha para volver a caminar por síndrome de Guillain-Barre

LOS ÁNGELES.- El músico independiente nominado al Grammy y al Óscar Sufjan Stevens está volviendo a aprender a caminar después de que el síndrome de Guillain-Barré , una la enfermedad autoinmune, lo dejara inmóvil, confirmaron sus representantes a The Associated Press.

Steven compartió la noticia en su página de Tumblr. En la publicación, explicó que ha estado hospitalizado , por lo que no ha podido participar en la promoción de su próximo álbum, Javelin, el primero desde The Ascension de 2020. Javelin se lanzará el 6 de octubre.

“El mes pasado me desperté una mañana y no podía caminar. Mis manos, brazos y piernas estaban entumecidos y hormigueaban y no tenía fuerza, sensación ni movilidad. Mi hermano me llevó a urgencias y después de una serie de pruebas: resonancias magnéticas, electromiogramas, tomografías computarizadas, radiografías, punciones lumbares, ecocardiogramas, etc.”, escribió el artista sobre su salud. Los neurólogos finalmente le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré (SGB).

Tratamiento del músico

“Afortunadamente hay tratamiento para esto: me administran infusiones de inmunoglobulina durante cinco días y rezan para que la enfermedad no se propague a los pulmones, el corazón y el cerebro. Me dio mucho miedo, pero funcionó”, continuó, añadiendo que pasó unas dos semanas atrapado en una cama, mientras sus médicos hacían todo lo posible para mantenerlo con vida y estabilizar su estado de salud. "Les debo mi vida”.

El 8 de septiembre, Stevens dijo que lo transfirieron a un centro de rehabilitación para someterse a terapia física y ocupacional intensiva y aprender a caminar nuevamente.

“La mayoría de las personas que padecen SGB aprenden a caminar nuevamente por sí solas al cabo de un año, así que tengo esperanzas”, escribió, agradeciendo a sus cuidadores. "Atentamente desde una silla de ruedas xoxoxo (besos) Sufjan Stevens”, firmó al final.

Stevens, de 48 años, es famoso por su álbum de 2005 Illinois, liderado por el sencillo Chicago. Su canción Mystery of Love, escrita para la película de 2017 Call Me by Your Name (Llámame por tu nombre), fue nominada al Grammy y al Óscar.

FUENTE: AP