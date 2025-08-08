viernes 8  de  agosto 2025
Músico venezolano Alex Flórez brilla en la percusión latinoamericana

El currículum de Alex Flórez es una muestra clara de su versatilidad. Ha acompañado a artistas de talla internacional y ha estado involucrado en giras de figuras como Luis Miguel, Backstreet Boys y Shakira

El percusionista y productor venezolano Alex Flórez. 

Cortesía/Stefano Dos Santos
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- ¿Qué tienen en común Luis Miguel, Backstreet Boys, Shakira, Franco De Vita y Silvestre Dangond? Todos artistas que han tenido la oportunidad de trabajar con el músico, percusionista, baterista y productor venezolano Alex Flórez, quien se ha convertido en toda una referencia en la industria musical.

El virtuoso ha tenido también la posibilidad de hacer su oficio junto a Grupo Niche, Oscar D’León , Jorge Celedón y Luis Enrique, entre otros grandes exponentes mundiales.

Su nombre resuena como uno de los percusionistas más versátiles y respetados de la escena latinoamericana. Su carrera, que abarca casi tres décadas de esfuerzo incansable, combina la ejecución musical con la docencia, la producción y la exploración de las raíces folclóricas de América Latina. Su historia es la de un artista que no solo domina los tambores, sino que entiende el pulso cultural que los hace vibrar.

Inicios y consolidación

La música comenzó a formar parte de la vida de Alex desde la infancia. Entre obras teatrales escolares y festivales musicales nacionales, su talento fue evidente desde temprano. La Gaita de Furro, género folclórico emblemático del Zulia, fue una de sus primeras influencias, marcando un apego profundo a sus raíces.

A los 12 años, comenzó sus estudios formales de percusión bajo la tutela de reconocidos músicos venezolanos como Robert Vilera. Su aprendizaje fue integral: timbales, congas, bongós, tambora, güira, surdos, cajón, batería y más.

Con apenas 16 años ya estaba tocando profesionalmente en Maracaibo, una ciudad con una efervescente vida musical. No tardó en destacar entre los músicos de la región, y poco después empezó a trabajar con agrupaciones de renombre como Tecupae, banda nominada tres veces al Grammy Latino.

El currículum de Flórez es una muestra clara de su versatilidad. Ha acompañado a artistas de talla internacional y ha estado involucrado en giras de figuras como Luis Miguel, Backstreet Boys, Shakira y Ricardo Arjona, entre otros. Aunque en muchos de estos casos su rol fue detrás del escenario —encargado de producción, sonido, luces, pantallas o backline—, estas experiencias fueron cruciales para forjar su comprensión integral del espectáculo musical.

En paralelo, su desarrollo como músico de sesión y de agrupación fue imparable. Tocó con agrupaciones como Los Pelaos, Épok Latina, Caibo, Grupo Wepa G y Eshu Oddara Güiro. También fue parte de la gira europea del grupo Madridcaibo y Colombian Star en 2006, consolidando su presencia internacional.

Maestro

Pero Alex Flórez no solo ha sido intérprete, también ha sido formador. Fue jefe del departamento de percusión en academias como Music Clips Academy y la Yamaha World Music Academy de Maracaibo, esta última certificada por Yamaha Music International. Su capacidad pedagógica lo llevó a formar nuevas generaciones de músicos, compartiendo su técnica, pero también su visión profunda de la música como vehículo cultural.

En el ámbito educativo también fue profesor asociado de batería y percusión en el Colegio Los Robles en su ciudad natal. Su compromiso con la enseñanza ha continuado hasta hoy, trabajando de forma independiente como instructor de percusión y batería.

Desde su llegada a Colombia en 2014, Flórez ha seguido expandiendo su universo musical. En Bucaramanga, se integró a proyectos musicales como la Orquesta Rey and Rey y Grupo Salsé. Además, se sumergió en la gestión de eventos, asumiendo roles de operación y producción en empresas como SONAR Eventos y Megaeventos, lo que fortaleció aún más su experiencia en el negocio del espectáculo.

En Colombia también tuvo la oportunidad de ahondar en el folclore local y participar en una producción emblemática: Pregón Pa’l Monte, del grupo Kuisitambó, nominada al Grammy Latino en 2016. Fue una muestra más de su habilidad para conectar con las raíces de distintos pueblos a través de la percusión.

Además de sus aportes como intérprete y educador, Flórez ha incursionado en la producción audiovisual. En 2020 colaboró en la postproducción y edición del videoclip ¿Te Quedas?, junto al legendario José Alberto El Canario y bajo la producción de Robert Vilera. El proyecto, parte de un concepto llamado Salsafónico, incorporó la sección de cuerdas del Miami Dade College, uniendo el sabor del son con arreglos sinfónicos.

Hablar de Alex Florez es hablar de un músico integral. No solo domina múltiples instrumentos de percusión, sino que entiende el papel que cada uno juega dentro del universo musical y cultural de América Latina. Su carrera es la de un artista comprometido con la excelencia, el aprendizaje constante y la difusión de las tradiciones musicales.

Desde los tambores de Maracaibo hasta los escenarios de Europa y las producciones en Colombia y Estados Unidos, su camino ha sido guiado por una sola constante: la pasión por el ritmo y mientras siga sonando un tambor, seguramente allí estará Alex Florez, marcando el compás.

