Músico venezolano Eli Cordero muere en accidente de tránsito en Miami

Eli Cordero, reconocido pianista, arreglista y productor musical, falleció a los 52 años en un accidente automovilístico ocurrido en la madrugada del 30 de octubre en Miami

MIAMI.- La comunidad artística venezolana lamenta el fallecimiento de Eli Cordero, reconocido pianista, arreglista y productor musical, quien falleció a los 52 años en un accidente automovilístico ocurrido en la madrugada del 30 de octubre en Miami. La noticia fue confirmada por su colaborador cercano, el humorista y músico venezolano , Luis "Moncho" Martínez, a través de sus redes sociales.

El informe policial preliminar indica que Cordero se encontraba detenido cerca de un semáforo en rojo cuando su vehículo fue impactado. El otro vehículo estaba siendo conducido por una mujer que, según reportes, sufrió un infarto y se encuentra en estado crítico.

Familiares, productores musicales y representantes del gremio gaitero confirmaron el deceso a la prensa regional.

Trayectoria

La trayectoria profesional de Cordero abarcó diversas agrupaciones influyentes en el folclore venezolano.

En 1989 se integró a Guasinca Zuliana, donde compartió escenario con figuras destacadas como Argenis Carruyo, Nelson Martínez y Edwin Pulgar. En la década de los 90, fundó el grupo La Alianza, clave en el ascenso del cantante Luis Silva con el tema Amor del Bueno, original de Neguito Borjas.

De forma simultánea, Cordero fue el fundador, director musical, arreglista y pianista de Los Gaiteros del Abusadorcito, de Moncho Martínez.

Su trabajo más conocido incluye su colaboración en la exitosa serie de televisión ¡Qué Locura!, donde participó en la creación de su banda sonora. En este proyecto, su capacidad como productor y arreglista dejó una contribución significativa en la cultura popular del país.

Se tenía previsto que en el año 2025 Cordero recibiera su primera distinción “Mara de Oro” por sus más de 45 años de trayectoria musical ininterrumpida como productor y director. El premio, que celebra su 70 aniversario, lo reconocería como parte de “lo mejor de lo mejor” de la organización.