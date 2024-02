Myriam Hernández anuncia fechas de su tour "Invencible" en Estados Unidos

Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketmaster. Son cinco las fechas que la artista ha anunciado para llevar su música a sus fanáticos.

Tras presentarse en Nueva Jersey, viajará a Nueva York para cantar el 9 de marzo en el United Palace. El 10 de marzo se presentará en el Lynn Auditorium de Massachusetts, el 16 de marzo en el James L Knight Center de Miami, y concluye el 17 de marzo en el Silver Spurs Arena at OHP de Kissimmee, Florida.

Nuevo disco

Sobre su nueva producción discográfica, la cantante señala que el nombre nació de su conexión con la fuerza que esta palabra le transmite.

"La palabra Tauro me parece que gráficamente es imponente, poderosa y como concepto representa fuerza, pasión e intensidad con la que me identifico como definición, porque la verdad el asunto zodiacal yo no lo sigo, comentó.

Tauro fue grabado junto a Jacobo Calderón, compositor y productor de sus últimos lanzamientos, y contó con la participación del ingeniero Boris Milán. La producción ya está disponible en plataformas de música digital.

Tauro incluye los cuatro sencillos mencionados anteriormente, los cuales cuentan con el estilo romántico que caracteriza a Myriam Hernández. Otros temas del proyecto son: Como el aire, Empatados, Me acostumbré a dormir sin ti, Pa ti pa mi, Maldita nostalgia y Tú.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Myriam Hernandez (@myriamhernandez_oficial)

"En todos mis discos está impresa mi personalidad, pero éste álbum tiene un ímpetu distinto. Está el amor de pareja pero también habla de vulnerabilidad, de valentía, del resurgir personal y amor propio. Porque en lo romántico también está el cuidado y el cariño propio que es tan importante como lo amoroso", reseñó la cantante en un comunicado.

"Nos hemos permitido el lujo de hacer dos canciones con un sabor mucho más actual, pero siempre con el trasfondo romántico y empleando melodías y letras que llegan. Creo que tanto ella como yo estamos de acuerdo en reivindicar ese papel tan importante que tienen nuestro legado y la canción romántica latina en particular. La gente tiene ganas de piel y sentimientos, de humanidad y profundidad en las canciones", manifestó Jacobo Calderón desde Madrid.

Regreso a Viña del Mar

Este 2024, Myriam también regresa a Viña del Mar, ciudad que le ha brindado un gran apoyo durante su trayectoria artística, y cuyo festival de música no solo la ha coronado como una de las artistas más prominentes de la región; también ha sido jurado y animadora del popular encuentro en la Quinta Vergara durante cinco años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Myriam Hernandez (@myriamhernandez_oficial)

Ahora, la cantante se presentará en el Teatro Municipal con dos conciertos el próximo viernes 23 y sábado 24 de febrero. Estas presentaciones también forman parte de su tour.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Puntoticket.

En marzo, Myriam Hernández anunciará el resto de su gira que llevará a Colombia, Perú, Argentina, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Paraguay y Europa.