Myriam Hernández: "La música te habla sola"

Esas nuevas canciones que surgieron y otras que han sido la banda sonora de muchas parejas las cantará en Miami el 21 de octubre, en un concierto que ofrecerá en el James L. Knight Center, como parte de su gira por EEUU, Mi paraíso, que lleva el título de uno de los temas incluidos en el álbum.

“Yo me fui enamorando absolutamente de todas las canciones que él [Jacobo] escribía para mí, lo que me hacía muy feliz porque estuve 10 años sin grabar un disco porque no estaba enamorada de lo que me enviaban o escribían. Fue realmente muy potente grabar las maquetas, enamorarme de las canciones y seguir adelante con el proyecto, que iban a ser 10 canciones y quedamos en 11”, contó Myriam Hernández a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Fue un proceso creativo difícil, porque estuvimos planeando el disco durante un tiempo. Luego empezamos a enviarnos canciones. Yo enviaba las maquetas, él me enviaba, pero vino la pandemia y tuvimos que hacer pausa. Seguimos trabajando a través de internet, de WhatsApp, de videollamadas, de email, de lo que fuera para sacar adelante el proyecto del que nos fuimos enamorando cada vez más”, agregó.

Y es que la intérprete de temas como El hombre que yo amo y Huele a peligro buscaba algo específico para crear un disco.

“[Buscaba] belleza pura, primero; me gustan las canciones con tonos menores y que la letra vaya acorde a esa melodía que te va hablando. La música te habla sola. Cuando me preguntan qué me importa más la letra o la música, yo digo la música ¿Por qué se explica uno que de repente escuchas una canción, solamente la melodía sin letra, y te encanta y te hace sentir? Y si eso además viene acompañado de una buena letra, es maravilloso”, expuso.

“Pero me pasaba que me mandaban canciones a veces con melodías bonitas, luego no me gustaba para donde se iba la melodía en el estribillo o la letra no era lo que quería transmitir, hasta que con Jacobo nos entendimos tan bien, hubo una química musical impresionante que me mandaba la canción y yo decía wow, la grababa, me emocionaba; le decía te estoy mandando la maqueta y él me decía: wow Myriam parece que la hubiera escrito mi padre, pasaron muchas cosas lindas, me disfruté este disco al mil por ciento”, añadió.

Sinergia

De las 11 canciones que conforman el álbum, Hernández destacó que es difícil escoger una preferida.

“Todas son muy lindas. Hay canciones preciosas, pero las que hemos promocionado son muy potentes y han sido muy bien recibidas por el público”, dijo.

Hasta aquí habla “del poder femenino”, del amor propio con el que se debe enfrentar el fin de una relación.

“Hay otras más alegres, más pop como Te quiero, te amo, que habla de una letra más light (ligera), pero es bonito el ritmo y son necesarias para un disco. Luego viene Ya es tarde, que es una canción que compuse junto a Jacobo y habla de una mujer que debe tomar la decisión de separarse porque no la cuidaron”, contó.

Sobre el tema que da título a la gira que arrancó a inicios de octubre y con la que recorrerá unas 20 ciudades de EEUU, comentó: “Mi paraíso es una canción que es como una oda al amor, es muy romántica”.

Para la cantante chilena era necesario contar, a través de su música, historias con las que sus fans se pudieran identificar, por eso dedicó algunas letras a la capacidad femenina de resiliencia.

“Creo que las mujeres tenemos ese poder. Yo canto muchas canciones de amor siempre tratando muy bien a los hombres y los sigo tratando bien. También canté en mis comienzos canciones de mucho poder femenino que no se conocieron, no se promocionaron. Pero en esta ocasión, como el movimiento es tan fuerte, era necesario también plasmar eso en muchas mujeres que van a mis conciertos, que siguen mi carrera y que probablemente no lo pasen bien. Era importante que su artista les diera un mensaje a través de la música”, expresó.

El éxito en la música hoy

Hernández, cuyo tema Ya es tarde supera los tres millones de reproducciones en YouTube, recalcó la importancia de acoplarse a los nuevos tiempos en la industria de la música, que ahora mide el éxito de una canción por los parámetros dictados por el desempeño en las redes sociales.

“Es una manera distinta de medir el éxito de una canción. Creo que una debe adaptarse, no debe quedarse pegada en la añoranza. Si bien es cierto que es muy distinto a lo de antes, yo me adapto. Tal vez sea más fácil y también más difícil. Más fácil porque subes las cosas a las plataformas. Y más difícil porque somos muchos haciendo esto y la gente tiene un universo para elegir. Entonces es más difícil poder destacar con una canción”, valoró.

Al ser cuestionada sobre la desigualdad de género en la industria, consideró que las exponentes femeninas destacan cada vez más y que, además, hay unión entre ellas.

“A mí me gusta que hoy en día las mujeres son las que la llevan en la música, porque están Karol G, Anitta, Natti Natasha, Becky G. Hay muchas mujeres hoy en día llevándola (triunfando), no son solo los hombres, y eso me gusta. De Chile están Paloma Mami, Mon Laferte. Creo que hay unión, se están haciendo muchas colaboraciones”.

Asimismo, relevó que entre ella y la Karol G existe admiración mutua y no descarta la posibilidad de grabar juntas.

“Karol G me ha hablado muchas veces de grabar juntas, ambas nos admiramos muchísimo, entonces me encantaría algún día hacer una colaboración con ella”.

“Es una cantante, una chica preciosa que ha logrado de manera increíble el éxito, pero con talento; me encanta cómo escribe, la musicalidad que tiene me gusta su voz. El año ella subió a las redes un video cantando El hombre que yo amo, que le dedicó a su padre, y se viralizó. Tiene una voz preciosa, así que podría cantar baladas perfectamente bien”, añadió sobre la colombiana.

A Hernández, quien se describió como “una mujer muy romántica, muy sensible”, también le gustaría colaborar con otros artistas.

“Me encantaría cantar con Luis Miguel, con Pablo Alborán, David Bisbal, hay tantos”.

La cantante, que será una de las figuras a recibir el Latin Grammy a la Excelencia en la edición 2022 de los premios, confesó que quiere seguir soñando y agrediendo lo que recibe.

“Quiero seguir soñando siempre en la vida, no tengo un sueño específico. Soy muy respetuosa de lo que Dios me da día a día. Vivo el hoy, lo agradezco, tengo sueños, espero que se cumplan, pero no tengo metas. Estoy feliz con lo que he hecho”.