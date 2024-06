Myrka Dellanos defiende a Eduardo Yáñez tras polémica con reportera

La presentadora Myrka Dellanos defiende a Luis Miguel y asegura que no es un deudor alimentario.

Ante la polémica que se suscitó, Myrka Dellanos aseguró que el protagonista de Destilando amor estaba llegó al evento calmado, y que su reacción es entendible pues fue abordado de manera brusca por la prensa.

"¡Qué horror! Es que le están dando golpes en la misma cara. Él estaba calmado, ¿por qué hacen eso? Yo no entiendo, eso no es periodismo, eso no es tratar de que una persona te conteste. Hay que tener decencia en todo lo que uno hace", dijo señalando las imágenes de lo ocurrido.

Dellanos aseguró que la actitud de Cuevas no es periodismo.

"Para mí él la debe demandar a ella por haberle pegado. Aquí en Estados Unidos si un reportero, un periodista o una persona con un teléfono viene a ti y te lo tira en la cara es una agresión. La que se va realmente a la policía arrestada es ella".

Controversia

El altercado entre la reportera y el actor inicio cuando ella le preguntó si se había convertido al cristianismo, luego de ser captado asistiendo a un templo. El señalamiento despertó el enojo del actor, quien respondió:

“No digas tonterías; es lo único que te puedo decir. ¿Por qué fui a una misa tengo que ser cristiano? No preguntes cosas que sabes la respuesta”, enfatizó con desdén el actor.

Posteriormente, Cuevas le preguntó por qué no quería tener contacto con los medios. A lo que ofendido y molesto le dijo: "¿Quién dijo eso? ¿Qué no quiero a la prensa? ¿Por qué sigues tú con eso?", dijo al tiempo que le arrancó de las manos su celular. "Luego te lo doy, luego te lo doy", comentó.

La mujer rechazó la actitud de Yáñez y advirtió que lo demandaría por quedarse con su equipo de trabajo. "Está apoderado de mi celular, es mi herramienta de trabajo. Sí lo voy a denunciar. Nunca fui grosera, nunca lo insulté. Sentí miedo cuando me quitó el celular".

Sin embargo, Eduardo Yáñez asegura que él envió el smartphone con el equipo de seguridad y que se lo quitó porque ella lo estaba golpeando.

"No pasó absolutamente nada. Nos empezaron a empujar hacia adentro, y ella me venía picando con el teléfono. Agarré el teléfono, se rompió su palito, me quedé con él en las manos... yo seguí mi camino y ya se lo mandé a dejar afuera", comentó.