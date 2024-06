Otro altercado de ira apunta al actor Eduardo Yáñez

OBITUARIO Muere actor de "Pirates of the Caribbean" por ataque de tiburón

“No digas tonterías; es lo único que te puedo decir. ¿Por qué fui a una misa tengo que ser cristiano? No preguntes cosas que sabes la respuesta”, enfatizó con desdén el actor.

Embed

Yáñez prosiguió caminando rodeado de miembros de la prensa, cuando de repente escuchó que Paty Cuevas le preguntó por qué no quería tener contacto con los medios. A lo que ofendido y molesto respondió: "¿Quién dijo eso? ¿Qué no quiero a la prensa? ¿Por qué sigues tú con eso?", dijo al tiempo que le arrancó de las manos su celular.

"Luego te lo doy, luego te lo doy", comentó.

La reportera le solicitó que le devolviera su equipo de trabajo, al tiempo que trató de cruzar el cerco de prensa para alcanzarlo y recuperar el smartphone.

El momento se hizo viral y evidencia el caos que se generó en el evento luego de la acción del actor.

Reacción de la reportera

Cuevas rechazó el comportamiento de Yáñez y aseguró que presentaría una demanda en su contra por hurto.

"En cuando me vio y dijo ‘ah’ porque ya una vez lo había entrevistado, le hice una pregunta de la que no me acuerdo y también se había molestado. Entonces, me vio y como que se puso a la defensiva. Le dije ‘felicidades. ¿Es verdad que te entregaste al cristianismo?'... Y se puso como loco", recordó la periodista cuando dio sus declaraciones a los medios.

La comunicadora también explicó que su pregunta estuvo vinculada a su reacción frecuente ante los medios.

"En la alfombra no quería pasar. Y le dije ‘¿por qué no quieres a la prensa Lalo?’. Volteó, me rompió el soporte del selfie, me quitó mi celular y no me lo quiso regresar”.

Embed

"Está apoderado de mi celular, es mi herramienta de trabajo. Si lo voy a denunciar. Nunca fui grosera, nunca lo insulté. Sentí miedo cuando me quitó el celular", continuó.

Por su parte, Jorge Carbajal, compañero de Cuevas en En Shock, también repudió el comportamiento del actor, quien se ha visto involucrado en el pasado en otros altercados con miembros de la prensa.

“Indignante la forma en que hace unos minutos Eduardo Yáñez se puso violento con mi reportera Paty Cuevas, no sólo la maltrató, también le robó su celular. Sólo le duró horas su amor a Dios”, manifestó.

Declaraciones del actor

Yañéz justificó su acción aseverando que al estar rodeado de la prensa, sin espacio para poder transitar bien, la mujer lo estaba maltratando con el soporte del celular, por eso se lo quitó.

"No pasó absolutamente nada. Nos empezaron a empujar hacia adentro, y ella me venía picando con el teléfono. Agarré el teléfono, se rompió su palito, me quedé con él en las manos... yo seguí mi camino y ya se lo mandé a dejar afuera", comentó.

Al ser cuestionado por la posible demanda que la reportera presentaría dijo:

"Mucha suerte, ojalá que le vaya bien. Qué bueno. Si ella me va a denunciar por algo que no hice, pues que lo haga. Creo que están haciendo demasiado (escándalo) de algo que no sucedió. Si algo sucedió, ustedes estaban ahí, deben tenerlo grabado".