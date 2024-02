Nace el segundo hijo de la presentadora Francisca Lachape

No obstante, la mañana de este 12 de febrero, desde la distancia la también actriz dominicana se unió a sus compañeros de Despierta América para presentar formalmente al pequeño, que llegó al mundo 9:50 a.m. y pesó 9 libras, y compartir cómo fue el nacimiento.

"Se supone que él nacía mañana martes, pero a la 1 de la madrugada del domingo yo como que me despierto, primero se me destapa la nariz y puedo respirar perfecto, de repente empiezan las contracciones y como dolorcito y pasaban cada 13 minutos y así y seguían y seguían y me aguanté hasta las 5 de la mañana con dolores porque yo pensaba que se me tenía que romper la fuente", comentó Francisca.

La ganadora de la novena temporada del reality Nuesta Belleza Latina comentó que las contracciones no pararon, y fue entonces cuando decidió ir al hospital.

"Las contracciones seguían aumentando y me dolía hasta que ya le dije a Francesco: 'Baby... no, no, esto duele demasiado y son cada vez más seguidas, yo pienso que tenemos que irnos al hospital'. Y cuando llego al hospital llegué ya con 6 centímetros, casi casi que tengo al bebé en mi casa", dijo a través de una llamada telefónica a sus compañeros Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González.

Asimismo, señaló que al verlo por primera vez sintió mucho amor. "Me dio mucho sentimiento, lloré, su papá también y sí, como le dicen a uno, el amor se multiplica".

En la cuenta de Instagram de Francisca y Despierta América se compartieron las primeras fotografías del nuevo integrante de su familia. "Con ustedes #BabyFranco, hijo de Francisca y Francesco. ¡Bienvenido al mundo!", reza la publicación.

Honrar a la familia

Sobre la elección del nombre, la presentadora explicó en Facebook hace un tiempo que ella buscaba un nombre italiano que rimara con el apellido del padre; razón por la que hizo una lista de posibles nombres y se la mostró a su esposo.

"Yo estaba como buscando nombres italianos no solo porque estoy casada con un italiano sino porque el apellido de mis hijos es un apellido italiano, entonces yo quería como que combinara con su nombre. Yo hago la lista de los nombres que a mí me gustaban y le dije a Francesco: 'siéntate aquí, creo que ya tenemos el nombre'", dijo.

Aunque en ese momento, su pareja no se sintió atraído por ninguno, explicó que después le mostró uno que no estaba en la lista y que a ella le gustaba y que esperaba que él tuviera la misma reacción.

"Cuando él lee el nombre le agrega otro nombre. Entonces me lo enseña y el nombre era Franco Raffaele. Mi papá se llamaba también Rafael, o sea que seguimos honrando a la familia. Y luego él me cuenta: 'Mira, Franco fue un familiar muy especial, muy importante para nosotros, alguien que ayudó muchísimo a mi papá y que yo quería mucho y que definitivamente yo nombraría a un hijo mío como él'. Se me hizo tan especial que sin yo conocer que tenía un significado importante para Francesco lo elegí también por mi cuenta", agregó.