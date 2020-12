Nacho detalla cómo sus hijos conocieron a la pequeña Mya

En una entrevista con la presentadora Viviana Gibelli, Nacho contó que sus tres últimos hijos, producto de su matrimonio con Inger Devera, conocieron a su hermana a través de una videoconferencia ya que los tres (Miguel, de nueve años, Santiago, de siete años, y Matías, de cuatro años) residen en Miami.

"Por video han hablado mucho con ella", dijo el venezolano, quien narró cómo ha sido la relación entre los hermanos y Mya.

"Miguelito, cada vez que hablo con él, he cometido el pequeño error de hacerlo sentir con responsabilidad de cuidar a su hermana, así que está todo el tiempo atento, como en emergencia con la niña", dijo el intérprete de Happy Happy. "Tengo que relajarlo un poquito más porque si es así a través de los videos, va a ser difícil cuando esté con ella, y tampoco esa sobreprotección de los hermanos porque va a tener cuatro varones por encima de ella, que no quiero que tampoco la dejen vivir. No le van a dejar tener un novio tranquila (risas)", agregó el cantante.

Nacho, quien ya se encuentra Miami, también comentó que fue complicado viajar a la ciudad para compartir con sus hijos. "Mis hijos son mi mayor tesoro... a pesar de que amo a mis hijos demasiado y los adoro, no podía ir a Miami a encerrarme en un lugar solamente a esperar los momentos para compartir con ellos. La vida continua y yo no puedo limitarme -tampoco- a mis metas. Ni su mamá ni yo", dijo.