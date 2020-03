Natalia Denegri: "Mi camino no ha sido fácil, pero sí hermoso de recorrer"

“Ha sido realmente muy duro. Yo siempre decía que el viaje a Puerto Rico tras el huracán María había sido uno de los más impactantes de mi carrera, pero el viaje y la estadía en La Guajira, Colombia, y las visitas a los comedores y merenderos de Buenos Aires, Argentina, fueron un antes y un después en mi vida. Ver cómo hay niños muriendo de hambre y sed y que el Estado haga la mirada a un lado me tocó la fibra más íntima de mi cuerpo. Y así, a pesar del cansancio y los días fuera de casa que supuso, junté a mi equipo y nos pusimos manos a la obra, no sólo para ayudar, sino para visibilizar estas realidades. Justamente, hace unos días inauguramos junto a Proyecto Guajira, Hasbro y la Fundación Hassenfeld, la primera escuela de La Guajira”, dijo Denegri, exaltando a que la ciudadanía impulse estos contenidos para que la clase política tome acción en los casos pertinentes.

“En diciembre pasado, por ejemplo, estuve en Buenos Aires y me reuní con el entonces presidente electo Alberto Fernández y varios de sus ministros para rodar un documental sobre el caso de María Denegri [no es familiar de la presentadora], una mujer a la que le asesinaron a su hijo en la puerta de su casa y que ha movilizado a un país entero en busca de justicia. Y me sorprendí al saber que ellos estaban al tanto de todo mi trabajo. Para mí fue una gran sorpresa y orgullo, porque significa que estamos haciendo bien las cosas. Pero, igualmente con mis documentales, yo no aspiro a llegar específicamente a los políticos, sino a la gente. Creo que la peor pandemia que hoy en día padece el mundo es la indiferencia y eso es lo que quiero cambiar”, agregó.

Su misión

Convencida de que el periodismo está muy ligado al activismo y, por ende, no existe una barrera que deba o no ser cruzada, Natalia Denegri se ha convertido en una investigadora y defensora de los desvalidos, quien, a través del activismo, logra dar a conocer en profundidad muchas historias, sin “el maquillaje de los medios”, afirmó la presentadora.

Denegri asegura que esta es su misión de vida, por eso no duda al exponerse a las peores inclemencias durante los rodajes en los que se envuelve.

“Es una lucha constante que tengo conmigo misma, porque cada uno de los viajes implica una gran exposición a todo tipo de situaciones y cargas. Pero cuando veo a una persona -y especialmente a un niño- que sufre, al que le faltan las cosas más esenciales para vivir como agua potable y comida, que no puede acceder a educación, que vive en una casa precaria, que está expuesto a peligros, no lo puedo evitar”, expuso Denegri, quien impulsa a los jóvenes documentalistas a que nunca dejen de luchar por sus sueños.

“Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Creo que no es necesario preocuparse tanto por conseguir los equipos más sofisticados, sino por ser apasionados de lo que uno haga y creer en lo que se quiere contar y mostrar. Mi camino no ha sido fácil, pero sí hermoso de recorrer, con muchos aprendizajes y mucha gente hermosa que me acompañó y acompaña todavía para hacerlo más ameno. Siempre digo que con esfuerzo, disciplina y pasión todo se consigue y aquí estoy, amando cada segundo de lo que recorrí y esperando con ansias lo que viene”, finalizó.