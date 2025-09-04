jueves 4  de  septiembre 2025
Natalia Jiménez comparte experiencia de abuso que vivió con exmarido

Además del maltrato físico, Natalia Jiménez relató que enfrentó amenazas y un control constante por parte de su exesposo, Daniel Trueba

Natalia Jiménez finaliza Antología 20 Años Tour en Caracas, Venezuela, el 22 de junio de 2024.

Cortesía/Jesús Viera
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La cantante española Natalia Jiménez abrió su corazón y habló públicamente sobre los episodios de abuso físico que sufrió durante su matrimonio con Daniel Trueba, padre de su hija Alessandra. En una entrevista reciente, la artista relató cómo, tras solicitar el divorcio, Trueba reaccionó de manera agresiva y violenta, lo que la llevó a tomar la decisión de separarse y proteger su bienestar.

“Me respondió de una manera muy agresiva”, expresó Jiménez, visiblemente conmovida al recordar los momentos difíciles de su relación. Además del maltrato físico, Natalia relató que enfrentó amenazas y un control constante por parte de su exesposo: “Me decía que no podía salir, que no podía ver a mis amigos, que no podía hacer nada sin su permiso”, recordó.

Este año, el festival contará con la participación de artistas de primer nivel como: Amparo Heredia, Morenito de Íllora y Gabriel de la Tomasa video
ESCENAS

Miami celebra el 19º Festival de Cante Flamenco
El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.
MONARQUÍA

Kate Middleton retoma compromisos reales y exhibe nuevo estilo

La cantante destacó que su principal preocupación siempre ha sido el bienestar de su hija Alessandra. A pesar de los intentos por mantener una relación cordial con Trueba por el bien de la niña, la situación se volvió insostenible. Por ello, Jiménez decidió tomar medidas legales para protegerse y garantizar un entorno seguro para su hija.

El mensaje de Jiménez

Con valentía, Natalia también aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a otras mujeres que puedan estar pasando por circunstancias similares: “No tengan miedo de hablar, no están solas”, afirmó, subrayando la importancia de buscar apoyo y rodearse de personas de confianza.

Hasta el momento, Daniel Trueba no ha emitido comentarios públicos sobre los hechos relatados por Natalia. Por su parte, la cantante ha recibido una gran cantidad de mensajes de solidaridad y apoyo de sus seguidores y colegas en el mundo del entretenimiento, quienes han resaltado su fortaleza y determinación para superar esta difícil etapa de su vida.

A través de sus palabras, Jiménez ha demostrado que, a pesar de los obstáculos y las experiencias dolorosas, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante y poner la seguridad y felicidad de su hija como prioridad.

