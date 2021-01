Natalia Jiménez anuncia el fin de su matrimonio

“Para evitar y reducir cualquier tipo de especulación, he decidido hacerle frente a los rumores y confirmar mi proceso de separación matrimonial del señor Daniel Trueba”, expuso la intérprete de El Sol no regresa al inicio del comunicado con el que informó su decisión a sus seguidores.

“Efectivamente, desde hace ya varios meses había tomado esta determinación, pero creí conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para nuestra hija, Alessandra. Agradezco de corazón vuestro apoyo durante todos estos años, y de la misma manera agradezco vuestra consideración y respeto”, continuó.

La cantante y el productor se dieron el “sí” en una boda en secreto en enero de 2016, luego en octubre de ese mismo año Natalia Jiménez anunció, también en Instagram, el nacimiento de su primer retoño.

En una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS con motivo de su actuación en la edición 2019 de TeletonUSA,

“Mi hija me ha enseñado a no tomarme la vida tan en serio, me lo estoy pasando mejor que nunca. Como mamá soy bastante espontánea, y me he dejado llevar por lo que siento. No soy mamá helicóptero, dejo que mi hija sea un poco silvestre”, dijo, entre risas.

“En casita nos gusta hacer cosas con Ale. Reciclo bolsas de papel del supermercado y las pintamos con temperas. También pasamos mucho tiempo al aire libre, nos gusta ir a la playa y los parques y montar en bici con ella. La vida es mucho más divertida ahora”, añadió sobre cómo disfrutan en familia”.