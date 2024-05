Natalia Jiménez desmiente que estuvo hospitalizada

"Lo que vieron el otro día en el video que puse fue una revisión que me hizo mi doctor porque, como bien saben, este mes la verdad es que yo he estado un poco así (regular) de salud", agregó.

Natalia Jiménez guarda reposo en su casa

Tras ello, Natalia Jiménez explicó cuál es el problema de salud que afronta ahora y que está tratando desde su hogar, donde -por recomendación médica- se encuentra de reposo.

"Me dio una faringitis con otitis y todo lo que acaba en 'itis' hace ya como tres semanas y cuando fui al concierto de Aguascalientes y al de la Arena, la verdad es que yo todavía no estaba al 100 recuperada y tuve una recaída después. Entonces, tuve que ir de nuevo con mi doctor a que me hicieran nuevos análisis, a que me hicieran nuevos tests, y me ha recomendado que me quede en casa. Entonces, estoy aquí en mi casita; como pueden ver estoy aquí muy tranquila", aseguró la cantautora de éxitos como Creo en mí, Me muero, Algo más, entre otros.

"Pero nada, estoy aquí en casa recuperándome. Tranquilos todos, que yo estoy muy bien dentro de lo que cabe. O sea, tengo limitada la actividad física y demás, pero tranquilos que estoy bien y este sábado y domingo me van a estar viendo, voy a estar el sábado dándoles una gran sorpresa aquí -en Ciudad de México- y el domingo vamos a estar en Manzanillo", aseveró.

Pese a la falsa noticia, Natalia Jiménez agradeció a los medios por estar preocupados por su salud.

"Así que nada, no se preocupen que yo estoy, dentro de lo que cabe, bien. No estoy hospitalizada, estoy aquí en mi casa y, bueno, les mando muchos besos y muchas gracias por preocuparse por mí, que yo quiero mucho a los medios y los adoro. Gracias por hacer notas sobre mi estado de salud, pero pues nada estoy bien y es nada más para tranquilizarlos, ¿vale?. Les mando un beso muy fuerte y ya me verán otra vez al pie del cañón este domingo. Les mando un abrazo", finalizó.

Actualmente, la artista española de 42 años se encuentra realizando la gira internacional Antología 20 años tour con la que ha visitado varias ciudades con entradas agotadas.