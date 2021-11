Natalie Wood fue abusada por Kirk Douglas, alega su hermana

“Recuerdo que Natalie se veía especialmente hermosa cuando mamá y yo la dejamos esa noche en la entrada de Chateau Marmont”, escribe Lana Wood en “Little Sister”, alegando que el incidente ocurrió en el verano de 1955, en la época en que Natalie Wood estaba filmando “The Searchers” (“Mas corazón que odio”). La reunión había sido organizada por su madre, Maria Zakharenko, quien pensó que “muchas puertas podrían abrirse para ella, con sólo un gesto de la famosa y hermosa cabeza de él en su nombre”, según Lana Wood.

“Pareció que pasó mucho tiempo antes de que Natalie regresara al auto y me despertara al cerrar la puerta de golpe”, escribe. “Se veía horrible. Estaba muy despeinada y muy alterada, y ella y mamá empezaron a susurrarse con urgencia. Realmente no podía oírlas ni entender lo que decían. Al parecer, algo malo le había sucedido a mi hermana, pero fuera lo que fuera, aparentemente yo era demasiado joven para que me lo contaran”.

Según Lana Wood, Natalie Wood sólo le reveló lo sucedido cuando ambas eran adultas y Natalie, después de describir que la llevaron a la suite de Kirk Douglas, le dijo a su hermana: “Y, eh... él me lastimó, Lana”.

“Fue como una experiencia extracorpórea. Estaba aterrorizada, confundida”, recuerda Lana Wood que le dijo la actriz. Lana, ahora de 75 años y quien tenía unos 8 cuando ocurrió el presunto incidente, recordó que su hermana y su madre acordaron que acusarlo públicamente arruinaría la carrera de Natalie Wood.

“Aguanta” fue el consejo de Maria, según “Little Sister”, centrado en gran parte en la muerte de Natalie Wood en 1981, cuando su cuerpo fue encontrado frente a la isla Catalina en California. Las autoridades inicialmente dictaminaron que murió ahogada accidentalmente, pero eso ha cambiado después de años de escrutinio y la aparición de nuevos testigos. El esposo de Wood en ese momento, Robert Wagner, ha sido calificado de persona de interés —alguien a quien no se acusa del delito pero al que se desea interrogar— y Lana Wood se encuentra entre quienes lo responsabilizan de su muerte.

En su libro, recuerda haberle prometido a su hermana que no incluiría que Kirk Douglas la agredió, pero los rumores eran tan frecuentes que cuando el actor murió en 2020, a los 103 años, el nombre de Natalie Wood fue tendencia junto con el suyo en Twitter. Lana Wood, cuyos propios créditos como actriz incluyen “The Searchers” y la serie de televisión “Peyton Place”, cree que desde su conversación con Natalie las cosas han cambiado lo suficiente como para que ahora pueda contar la historia.

“Ahora que no queda más nadie a quien proteger, estoy segura de que ella me perdonará por finalmente romper esa promesa”, escribió.

El hijo de Kirk Douglas, el actor Michael Douglas, dijo en un comunicado emitido a través de su publicista: “Que ambos descansen en paz”.

Kirk Douglas, que se acercaba a los 40 al momento del presunto abuso, era conocido por películas como “Spartacus” (“Espartaco”), “The Bad and the Beautiful” (“Cautivos del mal”) y “Gunfight at the O.K. Corral” (“Duelo de titanes”). También fue uno de los primeros actores importantes en formar su propia compañía de producción y un destacado activista liberal ampliamente reconocido por ayudar a romper la lista negra de la Guerra Fría contra los presuntos comunistas cuando contrató a Dalton Trumbo para escribir “Spartacus” e incluyó su nombre en el estreno de 1960. Douglas y su segunda esposa, Anne, donaron millones de dólares a través de la Fundación Douglas que cofundaron en 1964 con la misión de “ayudar a aquellos que de otra manera no podrían ayudarse a sí mismos”.

Kirk Douglas recibió una Medalla Presidencial de la Libertad en 1981 y la Legión de Honor de Francia en 1985. Recibió un Oscar honorífico en 1996, cuando la academia de cine lo elogió como “una fuerza creativa y moral”.

El propio Kirk Douglas reconoció que era un mujeriego y un marido infiel. Al hablar con The Associated Press sobre Douglas en diciembre de 2016, menos de un año antes de que el movimiento #MeToo tomara fuerza, la actriz y bailarina Neile Adams dijo alegremente de su amigo: “No podías sentarte a su lado sin que su mano trepara por tu pierna”.

En su libro de memorias “The Ragman’s Son”, publicado en 1988, Kirk Douglas escribió brevemente sobre Natalie Wood. Recordó conducir a casa una noche y detenerse en un semáforo en rojo. La puerta del coche que tenía delante se abrió y “una niña bonita con una chaqueta de gamuza saltó” y corrió hacia él.

“Oh, señor Douglas, ¿podría por favor autografiar mi chaqueta?”, recuerda que ella le dijo. “Mientras lo hacía, la mujer que conducía se bajó y la presentó. ‘Esta es mi hija. Ella también está en el cine. Su nombre es Natalie Wood’. Esa fue la primera vez que conocí a Natalie. La vi muchas veces después, antes de que muriera en ese cruel accidente”.