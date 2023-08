Raphy Pina habla sobre supuesta infidelidad de Natti Natasha

"La fama no es para todo el mundo. Quien no tenga la correa ajustada para aguantar esa presión mental, se hunde en el abismo de la especulación, la madre de todas las maldiciones. De los cientos de errores en mi vida, aprendí a elegir a las personas que uno debe tener cerca en las buenas y en las malas, y más aún quien uno tenga como pareja, me respete y me ama como la amo yo", escribió Pina en su Instagram.