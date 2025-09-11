Natti Natasha dice que revelará el sexo de su bebé en Premios Juventud

Natti Natasha ensaya para la ceremonia de los Latin AMAs 2023, que se llevará a cabo este jueves, 20 de abril, en el MGM Grand Arena en Las Vegas.

MIAMI.- Mientras los fanáticos de Natti Natasha ansían conocer todos los detalles sobre su embarazo, la artista ha manifestado que revelará el sexo de su bebé con una canción especial que escribió y que presentará en la gala de los Premios Juventud.

Durante una breve entrevista que concedió a Jomari Goyso, la cantante manifestó que la composición la hizo con el propósito de compartir junto a colegas y seguidores esta maravillosa noticia.

"Es una canción que la hice específicamente para revelar el sexo del bebé. Es un momento de felicidad, de bendición, de alegría y me siento más sexy", manifestó.

"Es una revelación tan única y tan linda. Va a ser una noche mágica, especial", comentó sin dar detalles sobre el performance que presentará.

En este sentido, la artista dominicana manifestó que Vida Isabelle está emocionada y aspira que sea una niña. "Ella quiere hembra, ella dice que tiene que ser una hermana".

Revelación

Fue el 11 de junio cuando Natti Natasha y Raphy Pina develaron en redes sociales que se encontraban en la dulce espera de su segundo hijo.

La pareja compartió un video en redes sociales en el que se les puede ver a ella y al productor reprogramando para el 2026 la gira que estaba pautada para finales de este año.

"Un regalo de Dios que llega en el momento perfecto y más deseado. A veces los sueños se retrasan pero nunca se cancelan", reza el texto que acompaña al audiovisual.

En el video, el estilista de Natti le entrega varios outfits para que se los pruebe. Por su parte, Raphy aparece hablando por teléfono, mientras un hombre planea la logística de la gira en una pizarra.

Tras cuadrar las fechas de la gira, Raphy le dice al hombre que habrá un delay. "Yo vine aquí personalmente porque vamos a tener que desmontarlo. No desmontarlo, pero vamos a tener que, hay un pequeño delay que realmente, esas fechas no nos van a funcionar".

"Ustedes me entenderán. Hay cosas que pueden esperar, pero esto no", dice Natti dejando ver su incipiente baby bump. "Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar, así que confirmado: tour 2026, pero con familia agrandada", agrega.