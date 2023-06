Natti Natasha habla sobre su relación con Rapy Pina

"Yo no sabía nada, fue un momento de tanto shock que tú simplemente no sabes nada. Literal", dijo la intérprete de Criminal en una entrevista que concedió a la revista People.

Sin embargo, la dominicana celebra la fortaleza que ha encontrado en medio de la tormenta, y agradece a sus padres y a una prima cercana el haberse mudado a Miami para ayudarla con su hija de 2 años en medio de las responsabilidades que su profesión demanda.

"Me enorgullece la fuerza que me he dado yo misma, me enorgullece que he sacado una sonrisa cuando quizás en un momento decía: '¿Dios mío, cómo voy a hacer esto?'", comenta.

Recuerda que aunque su interpretación de La falta que me haces en el escenario de los Latin American Music Awards fue vista por muchos como un momento vulnerable, ella siente que fue realmente un momento de empoderamiento. “Dije: 'No sé si me voy a poner a llorar en el mismo medio de la canción, pero voy a hacer esto'”.

Sobre su relación con Pina, Natti Natasha afirmó que la comunicación ha sido indispensable para superar juntos este momento.

“Dentro de lo limitado, la comunicación es libre, nos hemos acostumbrado a la rutina de los emails. Yo lo visualizo más como las cartas de los tiempos de antes para que sea más romántico, y es un lado que no habíamos experimentado el uno del otro. También le dan cierto tiempo de llamadas y por ese medio nos comunicamos, o envío las fotos que quiero enviarle y se las envío por correo, y ahí aprovecho y le hago cartas. Le digo cómo ha ido la semana, todo lo que ha ido pasando. Es otro lado que no habíamos tocado, y uno se va a adaptando a todas las situaciones y uno busca lo mejor de todos los momentos”.

La artista resaltó que aunque la situación es compleja, el episodio los ha unido más que nunca.

"Es ese reto de un día para otro no ver a esa persona que estaba contigo todo el tiempo. Ha sido un reto no verlo, no sentirlo todos los días, pero hemos buscado una manera de dejarnos sentir. La distancia nos ha vuelto más cercanos”.

FUENTE: REDACCIÓN