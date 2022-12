Néstor Torres repasa el 2022, con disco nuevo y conciertos

“Es una combinación de jazz, pero en estilo de merengue. Estoy muy contento. Es una producción de la que me siento muy orgulloso. Es una combinación bien diferente del Big Band con la flauta como instrumento solista. Corey hizo una versión muy chévere de Bailar contigo de Juan Luis Guerra. Es una producción elegantísima, muy elaborada. Es uno de mis mejores trabajos, mis mejores obras en cuestión de mi ejecución de la flauta e interpretativa”, contó Néstor Torres a DIARIO LAS AMÉRICAS vía telefónica desde Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana, donde participó en un festival de jazz en noviembre.

El disco es un homenaje o una declaración de amor a la tierra del merengue, donde siempre ha sido bien acogido. El pianista estadounidense que vive en Rep. Dominicana le propuso colaborar y Torres le sugirió no cambiar su estilo. Así surgió la magistral producción.

“El álbum es una carta de amor a la República Dominica, su música y su gente. Fue por invitación de Corey Allen, nos conocimos hace unos seis años en un festival de jazz aquí en la Rep. Dominicana. Él estaba considerando cambiar su estilo, que es un estilo muy elegante y sofisticado de tocar piano y hacer arreglos. Y le dije: ‘no cambies ese estilo, simplemente incorpora canciones del repertorio latinoamericano que la gente conozca’. Y eso me inspiró para combinar su estilo de jazz dentro del ritmo dominicano”, expuso.

“Su esposa, que es dominicana, también lo inspiró mucho a realizar este proyecto. Él es americano, pero vive aquí y está inmerso en la cultura y la música del Rep. Dominicana. Ha logrado una excelente labor en sus composiciones y arreglos. Una de las cosas bonitas de este proyecto es que ni él ni yo somos dominicanos, pero tenemos ese arraigue y ese amor por la música”, añadió.

Sobre cómo ha sido este año, comentó:

“Ha sido un año triunfal, de muchas cosas bonitas. Acabo de llegar de empezar a promocionar el disco. Empezamos presentado un sencillo en el género de smooth jazz, Thank you, Willie. Tuvimos un verano muy activo. Tuvimos actividades educativas, sacamos un disco. Estoy muy agradecido, el 2022 ha sido un nuevo comienzo post pandemia. He estado mucho tiempo en la Rep. Dominicana y en Orlando, donde tuve el privilegio de actuar con la Orlando Philharmonic Orchestra en un tributo a la herencia puertorriqueña. Y fue también diferente, porque presentamos obras de grandes compositores puertorriqueños dentro del género clásico”, repasó el músico.

“Fue espectacular. Fue un éxito, me recibieron muy bien, porque el alcalde del condado de Orange proclamó el 24 de octubre de 2022 el día de Néstor Torres, eso fue muy gratificante”, recordó sobre esa experiencia.

Para 2023 viene una nueva gira, aunque no adelantó detalles.

“La gira es para principios de año. Hemos estados prolíficos este año y el próximo estaremos aún más, es un año prometedor”.

Néstor Torres actúa este sábado, 10 de diciembre, en el Kravis Center for the Performing Arts, en West Palm Beach. La noche siguiente el músico se presenta en Miami, en la iglesia católica Corpus Christi, 3220 NW 7 Ave, en un concierto en el que se hará acompañar de talento cubano.

“Este es otro concierto muy diferente, porque estoy presentando a la flautista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana, Alaima González. Es una flautista cubana espectacular, le estoy abriendo puertas dentro de lo que puedo, porque tiene una carrera muy importante como flautista sinfónica y educadora, pero tiene todo el talento para incursionar como solista”.

Para boletos, visite marthamaryconcerts.org, o llame al 305-458-0111. También puede obtener boletos a la entrada del concierto.