Netflix: "All Of Us Are Dead", la nueva serie coreana

La nueva producción coreana estará basada en la historieta digital "Now At Our School". "All Of Us Are Dead" se centra en un grupo de estudiantes de secundaria que se enfrentan a una crisis cuando quedan atrapados en su colegio mientras que un virus zombie se propaga. La serie original de Netflix contará con guión de Chun Sung-il y será dirigida por Lee JQ y Kim Nam-su.