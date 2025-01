Netflix anuncia el documental "Larissa: The Other Side of Anitta"

La cantante brasileña Anitta presenta una creación para el desfile de L'Oréal Paris "Walk Your Worth” como parte de la colección Primavera-Verano 2025 de prêt-à-porter femenino de la Semana de la Moda de París en la ópera Palais Garnier el 23 de septiembre de 2024.

MIAMI.- Los fanáticos de Anitta podrán conocer más a fondo a la estrella brasileña en el documental de Netflix Larissa: The Other Side of Anitta (Larissa: El Otro Lado de Anitta).