Anitta rechaza las condenas contra su religión

Ante esto, Anitta envió un mensaje y resaltó que el mundo se hace eco de la intolerancia religiosa.

"Ayer cuando anuncié el lanzamiento de este clip perdí más de 200 mil seguidores en menos de 2 horas. He hablado de mi religión incontables veces, pero parece que dejar una obra de arte para siempre en mi catálogo fue demasiado para aquellos que no ACEPTAN que la otra persona piense diferente", inició.

La intérprete manifestó sus creencias y cómo los ataques de otros la hacen percibir una energía que no le suma nada positivo a su vida.

"Creo que las religiones son ríos que fluyen en el mismo lugar: Dios, la inteligencia suprema. No creo en el cielo y el infierno, no creo en el diablo... Creo que todos tenemos el poder de manifestar lo divino y el diablo en nosotros. Cuando recibo mensajes de repudio e intolerancia religiosa, no siento que la energía divina se derrama hacia mí, siento la energía opuesta. Tengo fe, no tengo miedo".

Tolerancia

En este sentido, Anitta también abordó su respeto a las distintas expresiones de la fe, algo que asegura evidencio en su producción audiovisual; y enfatizó cómo a través de cada una experimenta un mayor compromiso con la vida.

"Mi nuevo clip trae imágenes de varias creencias. Tengo una profunda pasión por diferentes manifestaciones de fe, diferentes maneras de conectarme con el espíritu. En ninguna de ellas siento que cuando morimos seremos castigados y juzgados, siento que vamos donde mi espíritu vibra con la misma frecuencia. Y aquí, en esta vida, mi compromiso conmigo mismo es vibrar en la mayor frecuencia de luz que pueda".

Aunque repudió que existan personas que ataquen las creencias de otros, aseveró que no desea ni tiene la intención de juzgar a quienes lo han hecho. Y reflexionó sobre la importancia de aceptar las ideologías de todas las personas, pues el mundo ya ha visto suficientes guerras a causa de esto.

"No deseo castigar ni juzgar a ninguna de las personas que me atacan en este momento por exponer mi religión. Ojalá sigan el camino de la evolución. Cada uno a su tiempo si seguimos exigiendo que el otro piense como ustedes, si seguimos con la intolerancia, si no aprendemos a renunciar a una cosa u otra en nombre de la paz, encontrando un término medio, nuestro mundo terminará en guerra, matando el uno al otro para estar justo al final de la discusión", enfatizó.

Respeto

En otra publicación de Instagram, Anitta también hizo un llamado a respetar a las personas que practican la religión Yoruba.

"Compartir desinformación, bromas y historias ficticias de santería es racismo religioso. Yoruba, orisha, sus enseñamientos y su gente merecen respeto como cualquier otra religión. Como todas las otras que están presentes en mi video".

Igualmente, explicó el origen de la religión y repudió que se vincule constantemente con ritos banales.

"Yoruba viene de la cultura africana y su característica principal es exaltar la naturaleza (y no 'hacer rituales para amarrar su novio'). En Brasil en el século pasado esta gente que fue llevada a fuerza como esclavos para fuera de su país era muerta y torturada por expresar su fe. (Osea.. matar y torturar puede.. rezar a los orishas no). Hoy en día menos, pero todavía sufren ataques a sus templos y ofensas en la calle. Yo creo en Dios, Jesús, orishas y otros. Y en mi vida practico sus enseñamientos mucho más que la gente que humilla el otro en redes sociales", concluyó.