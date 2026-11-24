MIAMI. – El cantante puertorriqueño Ricky Martin compartió por primera vez un complejo episodio de su vida personal al revelar que permaneció 50 días en cama debido a un contagio severo de COVID-19 atravesado hace unos años.

Durante una entrevista en el programa Enrique Santos Show de iHeartRadio, conducido por Enrique Santos y Dayanara Torres, el artista de 54 años detalló la gravedad del cuadro respiratorio que enfrentó y los motivos por los que prefirió llevar su tratamiento bajo estricto cuidado doméstico.

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El intérprete explicó que evitó el traslado a un centro hospitalario por temor a ser intubado, enfrentando en su residencia semanas de inmovilidad física y severas dificultades para respirar.

Complicaciones de salud

Durante la conversación, el astro del pop reconoció que la gravedad de los síntomas deterioró sensiblemente su condición física, impidiéndole realizar desplazamientos básicos dentro de su hogar y desencadenando posteriormente episodios de ansiedad clínica.

“Estuve 50 días horizontal, donde no podía ni ir al baño. Yo sentí que me venían a buscar en tres ocasiones. Cuando pasas por momentos tan difíciles, uno entra fuertemente en el agradecimiento y el volver a vivir”, confesó Ricky Martin sobre su proceso de recuperación.

El artista enfatizó que superar esta etapa le permitió adoptar un enfoque de profunda gratitud en su rutina diaria, afrontando con paciencia los miedos e inseguridades derivados del proceso de sanación para retomar gradualmente sus actividades profesionales.