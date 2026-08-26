miércoles 26  de  agosto 2026
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Pablo Alborán suspende más presentaciones debido a neumonía

El cantautor malagueño, de 37 años, explicó que la decisión obedece a las recomendaciones de su equipo médico, pues la evolución no ha sido tan rápida como esperaba

El cantante español Pablo Alborán.&nbsp;

El cantante español Pablo Alborán. 

EUROPA PRESS
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Luego de dar a conocer un diagnóstico de neumonía que le hizo cancelar un concierto de su gira KM0 en en Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España; ahora Pablo Alborán ha revelado que deberá ausentarse en el Festival de la Luz, el cual se llevará a cabo el domingo 30 de agosto en Boimorto.

El cantautor malagueño, de 37 años, explicó que la decisión obedece a las recomendaciones de su equipo médico, pues la evolución no ha sido tan rápida como esperaba.

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"Familia... Estoy recuperándome poco a poco de la neumonía, pero los médicos insisten en guardar más días de reposo. Por este motivo, y muy a mi pesar, no podré formar parte del Festival de la Luz este domingo 30 de agosto en Boimorto. La recuperación está siendo un poco más lenta de lo que me gustaría, pero va por buen camino, y ahora toca tener paciencia y respetar los tiempos para poder volver al 100% y afrontar con toda la energía los proyectos y conciertos que tenemos por delante", reza un comunicado compartido en Instagram.

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El intérprete agradeció a sus seguidores el apoyo y la comprensión.

"Siento muchísimo las molestias que esto pueda ocasionar y agradezco de corazón vuestra comprensión, paciencia y todo el cariño que me estáis haciendo llegar estos días. Haremos todo lo posible por vernos el año que viene en Boimorto. Los que me conocéis, sabéis cuánto me duele no poder estar con vosotros el próximo domingo".

Por último, manifestó su deseo de poder reencontrarse con su público más temprano que tarde. "Nos vemos muy pronto. Con más ganas que nunca".

Diagnóstico

En días pasados, Pablo Alborán informó que había sido diagnosticado con neumonía grave, lo que le obligaba a cancelar la presentación del viernes 21 de agosto y guardar reposo absoluto.

El intérprete, que se encuentra en medio de su gira mundial KM0 2026, emitió un comunicado en Instagram en el que exponía la situación de salud que atraviesa, razón por la que deberá guardar reposo absoluto en los próximos días.

No obstante, señaló que ya estaba cumpliendo con el tratamiento y podría volver al escenario pronto.

"Agradezco de corazón el interés y también pediría que esta información se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria para los míos. Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada".

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