Nicky Jam retira apoyo a Donald Trump tras chiste sobre Puerto Rico

"Puerto Rico se respeta"

“La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos, donde viven muchos latinos, vivimos muchos latinos, me incluyo, muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía y él, siendo negociante, pensé que era el mejor movimiento”, dijo Jam en español, en un video publicado en su página oficial de Instagram.

“Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país y a hablar mal de mi país y, por ende, renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump y me echo a los lados a cualquier situación política. Puerto Rico se respeta, Nicky Jam”.

Los representantes de Jam no respondieron de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones generales a pesar de ser ciudadanos estadounidenses, pero pueden ejercer una poderosa influencia con sus familiares en el continente.

Los efectos de los comentarios de Hinchcliffe se sintieron en la isla y en otros lugares: uno de los artistas más sonados de la isla, el puertorriqueño ganador del Grammy Bad Bunny lanzó su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris poco después.

Bad Bunny, cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez, compartió un video en su cuenta de Instagram el martes detallando los orígenes de Puerto Rico y la prominencia de sus habitantes en la política, los deportes y el entretenimiento. El pie del video decía: “basura”.

“Nosotros estamos luchando desde el día uno de nuestra existencia, somos la definición de corazón y resistencia. Aquí seguimos, aquí estamos y para aquellos que olvidan quienes somos… tranquilo, con orgullo se lo recordamos”, escribió al final del video.

La actriz Aubrey Plaza abordó los comentarios en los premios WSJ Magazine Innovator el martes por la noche, al decir que su abuela, si estuviera viva, respondería de manera grosera a la caracterización de Hinchcliffe de Puerto Rico.

“Solo quería responder muy rápidamente al chiste racista que se hizo en ese mitin de Trump sobre Puerto Rico, de donde es la mayoría de mi familia”, dijo Plaza a los asistentes. “Afortunadamente, mi dulce abuelita no estaba aquí para escuchar ese comentario repugnante”.

Ricky Martin, quien previamente había respaldado a Harris, también se sintió ofendido por el comentario y dijo que eso es lo que piensan de ellos en Instagram.

Un representante de Anuel AA, otra famosa estrella puertorriqueña que respaldó a Trump el mes pasado, dijo que estaba de gira y no podía comentar sobre los dichos de Hinchcliffe.

Jam, conocido por canciones como Travesuras, Voy a beber y la colaboración con J Balvin X, expresó su apoyo a Trump el mes pasado en un mitin en Las Vegas, donde Trump pareció confundirlo con una mujer. "¡La superestrella de la música latina Nicky Jam! ¿Conocen a Nicky, ella es sexy. ¿Dónde está Nicky?”, dijo.

Como resultado, la banda mexicana de pop-rock Maná retiró su canción de 2016 con Jam, De pies a cabeza, de las plataformas en internet. “Maná no trabaja con racistas”, dijo el grupo en una publicación de Instagram explicando la decisión.

Maná se unirá a Harris en un mitin en Las Vegas hoy, 31 de octubre.

