Nicola Liguori recibe el premio "Excelencia No Convencional 2025" de Forbes

MIAMI.- Nicola Liguori, cineasta, productor y fundador de MP Film Italia y NYV Entertainment USA, fue reconocido con el premio Unconventional Excellence 2025 (Excelencia No Convencional) de la revista Forbes por su destacada trayectoria en la industria cinematográfica y compromiso con el cine social.

La entrega del reconocimiento se llevó a cabo como parte de las actividades del icónico Festival de Cine de Venecia, y el galardón es una iniciativa de Forbes Italia hacia aquellas personas que con coraje e innovación cruzan fronteras en la industria cinematográfica.

MÚSICA SiriusXM presenta Celia Cruz AZÚCAR!, un canal para celebrar a la Reina de la Salsa

“El éxito no es algo que deba esconderse: con fuerza y determinación puede transformarse en un valor colectivo” menciona Nicola Formichella, CEO de Forbes Italia.

Liguori, junto a su socio Tommaso Ranchino y en colaboración con Pro Format Comunicazione, liderada por Simona Maurelli, ha construido un legado de más de 50 producciones cinematográficas que abordan temáticas complejas y transforman el cine en una herramienta de conciencia y acción social.

Trayectoria

Con cinco participaciones oficiales en la Mostra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia, incluyendo la edición 2025 con The Light in the Crevice (La Luz en la Grieta) de Anselma Dell’Olio, MP Film y Pro Format Comunicación, han demostrado su capacidad para crear narrativas que llegan al gran público y estimulan el debate.

Este reconocimiento llega en un momento estratégico para el equipo, que expande su modelo de cine social a Estados Unidos, llevando su experiencia y know-how a un nuevo mercado y consolidando su vocación internacional.

"Este premio es un reconocimiento a nuestro trabajo y nuestra pasión por utilizar el cine como herramienta de cambio social. Luego de estos logros tan importantes en Italia, estamos trabajando para extender nuestro modelo desde nuestra base en Estados Unidos como principal foco del mundo y seguir creando contenido que inspire, impacte y estimule el debate", dijo Nicola Liguori.

Después del Premio Óscar de los Puertos, recibido en Miami en 2025, este reconocimiento confirma la vocación internacional de Nicola Liguori y del equipo, capaz de hacer del cine un lenguaje universal al servicio de la salud, la moda, la música y el bienestar colectivo.