sábado 20  de  septiembre 2025
RECONOCIMIENTO

Nicola Liguori recibe el premio "Excelencia No Convencional 2025" de Forbes

Liguori ha construido un legado de más de 50 producciones cinematográficas que abordan temáticas complejas y transforman el cine en una herramienta de conciencia y acción social

Nicola Formichella, CEO de Forbes Italia, y el cineasta Nicola Liguori.

Nicola Formichella, CEO de Forbes Italia, y el cineasta Nicola Liguori.

Cortesía/New Concept Public Relations
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Nicola Liguori, cineasta, productor y fundador de MP Film Italia y NYV Entertainment USA, fue reconocido con el premio Unconventional Excellence 2025 (Excelencia No Convencional) de la revista Forbes por su destacada trayectoria en la industria cinematográfica y compromiso con el cine social.

La entrega del reconocimiento se llevó a cabo como parte de las actividades del icónico Festival de Cine de Venecia, y el galardón es una iniciativa de Forbes Italia hacia aquellas personas que con coraje e innovación cruzan fronteras en la industria cinematográfica.

Lee además
SiriusXM homenajea a Celia Cruz con un canal exclusivo sobre la Guarachera de Cuba.
MÚSICA

SiriusXM presenta Celia Cruz AZÚCAR!, un canal para celebrar a la Reina de la Salsa
Marvel anunció que el volumen Deadpool/Batman #1 ya está disponible. 
ENTRETENIMIENTO

Deadpool y Batman se cruzan en colaboración entre Marvel y DC

“El éxito no es algo que deba esconderse: con fuerza y determinación puede transformarse en un valor colectivo” menciona Nicola Formichella, CEO de Forbes Italia.

Liguori, junto a su socio Tommaso Ranchino y en colaboración con Pro Format Comunicazione, liderada por Simona Maurelli, ha construido un legado de más de 50 producciones cinematográficas que abordan temáticas complejas y transforman el cine en una herramienta de conciencia y acción social.

Trayectoria

Con cinco participaciones oficiales en la Mostra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia, incluyendo la edición 2025 con The Light in the Crevice (La Luz en la Grieta) de Anselma Dell’Olio, MP Film y Pro Format Comunicación, han demostrado su capacidad para crear narrativas que llegan al gran público y estimulan el debate.

Este reconocimiento llega en un momento estratégico para el equipo, que expande su modelo de cine social a Estados Unidos, llevando su experiencia y know-how a un nuevo mercado y consolidando su vocación internacional.

"Este premio es un reconocimiento a nuestro trabajo y nuestra pasión por utilizar el cine como herramienta de cambio social. Luego de estos logros tan importantes en Italia, estamos trabajando para extender nuestro modelo desde nuestra base en Estados Unidos como principal foco del mundo y seguir creando contenido que inspire, impacte y estimule el debate", dijo Nicola Liguori.

Después del Premio Óscar de los Puertos, recibido en Miami en 2025, este reconocimiento confirma la vocación internacional de Nicola Liguori y del equipo, capaz de hacer del cine un lenguaje universal al servicio de la salud, la moda, la música y el bienestar colectivo.

Temas
Te puede interesar

J Balvin dedica conmovedor mensaje de cumpleaños a Valentina Ferrer

Actriz Juliette Binoche estrena en San Sebastián el filme "In-I in Motion"

Taylor Swift vuelve a los cines con el lanzamiento de "The Life of a Showgirl"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma destrucción de otra "narcolancha" en el Caribe

Chuck Walter (izq) se une a otras personas en apoyo a una resolución a favor del restablecimiento del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida. video
CRISIS MIGRATORIA

Gobierno de EEUU pide a la Corte Suprema retirar el TPS a 300.000 venezolanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Deportaciones

Trump amenaza a Maduro con consecuencias "incalculables" si no acepta retorno de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de septiembre de 2025, ante la mirada del secretario de Comercio, Howard Lutnick (izq.). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que crea un programa de residencia gold card con una tarifa de 1 millón de dólares para particulares y 2 millones para patrocinios corporativos. Creo que será un éxito rotundo, declaró Trump a la prensa. (Foto de Mandel NGAN / AFP) video
MEDIDAS

Trump instaura una tarjeta de residencia "dorada". Cuánto cuesta y cómo obtenerla

El transporte por carretera es uno de los pilares de la economía de Florida.
IMIGRACIÓN Y ECONOMIA

Camioneros de Florida reaccionan a controles en idioma inglés en las carreteras

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 3 de septiembre de 2025.
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una madre y sus dos hijas rinden tributo a Charlie Kirk frente a una foto suya situada en la entrada de la sede de su organización Turning Point USA en Arizona. video
CRIMEN POLíTICO

La gran repercusión del asesinato del líder conservador Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Deportaciones

Trump amenaza a Maduro con consecuencias "incalculables" si no acepta retorno de migrantes

Leopoldo Lòpez.
VENEZUELA

Leopoldo López solicita intervención militar de EEUU en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

Centenares de viajeros en espera en el Aeropuerto Internacional en Boston, Massachusetts.
Reforma migratoria

Organismo pide a Trump y al Congreso avanzar hacia un sistema de inmigración basado en el "mérito"