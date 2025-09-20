sábado 20  de  septiembre 2025
ENTRETENIMIENTO

Deadpool y Batman se cruzan en colaboración entre Marvel y DC

Panini Cómics, la casa editorial que traducirá y publicará el crossover, informó que en Latinoamérica los comics saldrán de manera simultánea en español

Marvel anunció que el volumen Deadpool/Batman #1 ya está disponible.&nbsp;

Captura de pantalla/Instagram/@marvelcomics
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Los fanáticos de los comics podrán disfrutar de una unión extraordinaria: Batman y Deadpool se unen en una entrega especial que cruza los universos de DC y Marvel y que llegará a Estados Unidos, España y a algunos países de Latinoamérica.

Marvel informó que el primer volumen Deadpool/Batman #1 saldría el 17 de septiembre, y está escrito por escrito por Zeb Wells y dibujado por Greg Capullo. Mientras que DC lanzará Batman/Deadpool #1 en noviembre, escrito por Grant Morrison con ilustraciones de Dan Mora.

Panini Comics, la casa editorial que traducirá y publicará el crossover, informó que en Latinoamérica los cómics saldrán de manera simultánea en español, pero en España llegará la primera entrega el 9 de octubre y la segunda el 4 de diciembre.

Otros encuentros

Más allá de la historia principal entre los característicos y distintos personajes de ambos universos, los comics incluirán cruces secundarios como el Capitán América con la Mujer Maravilla, Daredevil con Flecha Verde,y Jeff the Land Shark con Krypto. Asimismo, trascendió que en noviembre, la edición contará con John Constantine con Doctor Strange y Harley Quinn junto a Hulk.

No es la primera vez que Marvel y DC realizan una colaboración así.

Ambas editoriales de historietas iniciaron estos crossovers en 1976, con la publicación de Superman vs. The Amazing Spider-Man. Con el pasar de los años, han reunido a algunos de sus personajes más icónicos como Hulk y Batman, o los Jóvenes Titanes y los X-Men.

No obstante, no se realizaba una colaboración como esta desde 2003, cuando unieron a la Liga de la Justicia y Los Vengadores.

Temas
