J Balvin dedica conmovedor mensaje de cumpleaños a Valentina Ferrer

El cantante colombiano J Balvin y su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, asisten a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.

MIAMI.- J Balvin derritió las redes sociales con un cariñoso mensaje que dedicó a Valentina Ferrer , madre de su hijo Rio, con motivo del cumpleaños de la modelo. Fue en Instagram donde el reguetonero colombiano compartió una serie de fotos.

"Amor, primera foto fue el día que nos conocimos… y desde ese instante supe que serías la madre de mi hijo. Eres luz, alegría y baile. Eres única. Feliz cumpleaños, amor. Te amamos. Mamá de Godzilla", escribió el artista urbano.

José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila del artista, publicó varias fotografías en las que se puede ver a Ferrer en distintos momentos. En una de las imágenes, la modelo posa junto a su hijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin)

Romance

La pareja se conoció en 2017, cuando Ferrer formó parte del videoclip Sigo extrañándote del álbum del colombiano Energía, y desde entonces se han mantenido unidos.

Pese a tener un hijo, ambos han manifestado que no sienten la necesidad de formalizar su romance con el matrimonio.

“Yo siento que el matrimonio es una fiesta y es un compromiso con la sociedad. Tú no me perteneces, ni yo le pertenezco a ella. Es como la libertad realmente de ser, ese es el amor”, dijo Balvin durante una entrevista que concedió al periodista dominicano Tony Dandrades para el programa Primer Impacto.