SiriusXM presenta Celia Cruz AZÚCAR!, un canal para celebrar a la Reina de la Salsa

El canal promete una inmersión total en el legado de Celia, desde sus primeros éxitos con Fania Records hasta sus canciones más famosas de los 2000

SiriusXM homenajea a Celia Cruz con un canal exclusivo sobre la Guarachera de Cuba.

Cortesía/SiriusXM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- SiriusXM rinde homenaje a la eterna Reina de la Salsa, Celia Cruz, con el lanzamiento del canal Celia Cruz AZÚCAR!. Esta plataforma celebra el centenario de su nacimiento y su enorme impacto en la música, ofreciendo una experiencia musical completa con lo mejor de su repertorio.

Desde el 26 de septiembre hasta el 3 de octubre, los fanáticos de Celia pueden sintonizar el canal a través de la aplicación de SiriusXM.

El canal promete una inmersión total en el legado de Celia, desde sus primeros éxitos con Fania Records hasta sus canciones más famosas de los 2000. Además de la discografía de la diva cubana, también estará presenta la música de otros artistas que se inspiraron en ella, como Marc Anthony, Gloria Estefan, Tito Puente y La India.

Programación

Celia Cruz AZÚCAR! no solo se limita a la música, en el primer mes habrá una programación especial que incluye:

Celia & Tito, un programa conducido por Tito Puente Jr., donde compartirá anécdotas personales de su padre y Celia, mientras recorre las mejores grabaciones de este icónico dúo.

Quarter Legacy, un especial en el que La India, ahijada de Celia, presentará 25 de sus canciones más importantes, conmemorando el cuarto de dólar estadounidense que honra a la artista.

Tabaco y Ron, donde Willy Chirino, amigo y productor de Celia, te llevará en un viaje nostálgico a través de los mejores boleros de la Guarachera de Cuba.

100 Years of ¡Azúcar! All Stars Concert, un concierto exclusivo desde los estudios de SiriusXM en Miami, con artistas como Albita, José Alberto "El Canario", y Willy Chirino interpretando los éxitos más grandes de Celia.

Celia Cruz AZÚCAR! es el lugar perfecto para revivir la energía y el ritmo de una de las figuras más importantes de la música latina.

