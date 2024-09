Nicole Kidman de luto por la muerte de su madre

Babygirl contiene escenas sexuales explícitas de Kidman, de 57 años, con el joven actor Harris Dickinson (28 años). "Ha sido liberador", había asegurado la australiana ante los periodistas cuando se presentó el filme.

Fue la directora de la película, Halina Reijn, la encargada de recoger el premio en nombre de la estrella hollywoodense.

"A mi llegada a Venecia me enteré de la muerte de mi madre, Janelle Kidman. Estoy conmocionada y debo reunirme con mi familia. Este premio es para ella", leyó Rejin con emoción.

Kidman reveló en enero de 2022 que su madre se encontraba mal de salud, reseñó el portal de la revista Vanity Fair.

“Estamos aquí [en Australia] para cuidar de mi madre y tenerla rodeada de sus nietos”, dijo la actriz en un podcast de NPR.

“Así que, por suerte, ayer, a pesar de que el COVID-19 está causando estragos en este país, pudimos llevarla a una galería después del horario de atención y mostrarle una exposición de Matisse, lo cual, viniendo de una madre que me crió en las artes, fue un bálsamo muy reconfortante”, agregó Kidman.

Hace años, la actriz recordó hace años cómo a los 17 años enfrentó el diagnóstico de cáncer de seno que recibió su madre, quien venció esa enfermedad. Desde entonces, Kidman está comprometida con la lucha contra el cáncer.

"El cáncer de mi madre me afecto tanto que no lo olvidaré, me ha convertido en una persona que lucha por erradicar esta enfermedad", afirmó la actriz.