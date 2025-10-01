miércoles 1  de  octubre 2025
POLÉMICA

Nicole Kidman y Keith Urban llegan a acuerdo de custodia compartida

También ha trascendido que en el acuerdo prenupcial de las estrellas existe una cláusula que podría hacer que Urban reciba una millonaria indemnización por parte de Kidman

Keith Urban y Nicole Kidman asisten a la 60.ª edición de los Premios de la Academia de la Música Country en el Hotel Omni Frisco de The Star el 8 de mayo de 2025 en Frisco, Texas.

Keith Urban y Nicole Kidman asisten a la 60.ª edición de los Premios de la Academia de la Música Country en el Hotel Omni Frisco de The Star el 8 de mayo de 2025 en Frisco, Texas.

AFP/ Jason Kempin / Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Tras hacerse pública la separación de Nicole Kidman y Keith Urban, detalles sobre el proceso de divorcio han comenzado a filtrarse a los medios de comunicación, específicamente sobre cómo la expareja continuará la crianza de las hijas que comparte, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Según informó TMZ, en los papeles presentados por la oscarizada actriz se especificó que las jóvenes tendrán como residencia principal el hogar de su madre, pasando 306 días del año junto a ella, y 59 con el cantante de country. Además, acordaron que las decisiones importantes respecto a sus vástagos se tomarían en conjunto, incluyendo temas relacionados a la educación y atención médica.

Lee además
Nicole Kidman posa en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.
FAMOSOS

Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos
La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez y su prometido, el productor Benny Blanco, llegan a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025
CELEBRIDADES

Selena Gómez muestra los vestidos que usó en su boda con Benny Blanco

"En el improbable caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre una decisión importante para cualquiera de los menores, (Kidman) tendrá la autoridad final para tomar decisiones", reza el documento.

Asimismo, el portal expuso que ambos renunciaron a la manutención conyugal y a la manutención de los hijos; pero el documento señala que Keith pagó por adelantado la manutención de Sunday y Faith.

El documento al que tuvo acceso TMZ también incluye una cláusula llamada Acuerdo de Disolución Matrimonial, la cual está firmado por ambos artistas, y que incluye un plan de crianza, una hoja de cálculo de manutención infantil y una Orden de Seminario para Padres.

"Nicole y Keith ya han llegado a un acuerdo de custodia y manutención, y parece que han acordado tomar clases de crianza compartida. Es interesante, porque parece que han dedicado tiempo a ultimar todos los detalles del divorcio", reseña el medio.

Separación de bienes

TMZ también reportó que las estrellas conservarán sus propios bienes, lo que sugiere que existe un acuerdo prenupcial.

No obstante, en las últimas horas ha trascendido que en dicho acuerdo existe una cláusula que podría hacer que Urban reciba una millonaria indemnización por parte de Kidman: la 'Cláusula de la cocaína'.

Según informan varios medios, la condición estipulaba que el músico australiano recibiría 600.000 dólares de Nicole por cada año de matrimonio en el que permaneciera sobrio. De cumplirse con este acuerdo, el intérprete de Somebody Like You podría recibir alrededor de 11 millones de dólares.

Keith entró por última vez a rehabilitación en octubre de 2006, poco después de casarse con la estrella de Eyes Wide Shut.

El músico cumplió con un programa de tres meses en el Centro Betty Ford para recibir tratamiento por abuso de alcohol. Desde entonces, ha hablado abiertamente sobre su lucha para mantenerse sobrio, alegando que Kidman ha sido un pilar fundamental en la decisión.

Temas
Te puede interesar

Unión Europea aprueba la compra de Versace por Prada

Lola Young cancela conciertos luego desmayarse en el festival All Things Go

Vuelve al Teatro Real de España la obra "Iris" tras cancelación en 2020

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

Altos mandos militares reunidos en Cuántico, Virginia.
FUERZAS ARMADAS

Trump exhorta a generales a vigilar "el enemigo interior" en EEUU

Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
shutdown

EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
SALUD

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

Te puede interesar

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CRISIS

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista
Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados

James Uthmeier, fiscal general de Florida, en rueda de prensa. 
TRAS LAS REJAS

Florida: Desarticulan red especializada en robar detectores de humo en The Home Depot

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami, y el opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat.
INTIMIDACIÓN

Canal vinculado al régimen cubano amenaza a jefe de la Policía de Miami y a líder opositor

Rescatistas buscan a tres personas reportadas como desaparecidas bajo los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de Bogo el 1 de octubre de 2025, después de que un potente terremoto de magnitud 6,9 sacudiera el centro de Filipinas, matando a decenas de personas en la isla de Cebú, y se teme que la cifra aumente. 
Tragedia

Un terremoto en Filipinas deja 69 muertos y los hospitales reciben decenas de heridos