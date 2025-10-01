Nicole Kidman y Keith Urban llegan a acuerdo de custodia compartida

Keith Urban y Nicole Kidman asisten a la 60.ª edición de los Premios de la Academia de la Música Country en el Hotel Omni Frisco de The Star el 8 de mayo de 2025 en Frisco, Texas.

MIAMI.- Tras hacerse pública la separación de Nicole Kidman y Keith Urban , detalles sobre el proceso de divorcio han comenzado a filtrarse a los medios de comunicación, específicamente sobre cómo la expareja continuará la crianza de las hijas que comparte, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Según informó TMZ , en los papeles presentados por la oscarizada actriz se especificó que las jóvenes tendrán como residencia principal el hogar de su madre, pasando 306 días del año junto a ella, y 59 con el cantante de country. Además, acordaron que las decisiones importantes respecto a sus vástagos se tomarían en conjunto, incluyendo temas relacionados a la educación y atención médica.

"En el improbable caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre una decisión importante para cualquiera de los menores, (Kidman) tendrá la autoridad final para tomar decisiones", reza el documento.

Asimismo, el portal expuso que ambos renunciaron a la manutención conyugal y a la manutención de los hijos; pero el documento señala que Keith pagó por adelantado la manutención de Sunday y Faith.

El documento al que tuvo acceso TMZ también incluye una cláusula llamada Acuerdo de Disolución Matrimonial, la cual está firmado por ambos artistas, y que incluye un plan de crianza, una hoja de cálculo de manutención infantil y una Orden de Seminario para Padres.

"Nicole y Keith ya han llegado a un acuerdo de custodia y manutención, y parece que han acordado tomar clases de crianza compartida. Es interesante, porque parece que han dedicado tiempo a ultimar todos los detalles del divorcio", reseña el medio.

Separación de bienes

TMZ también reportó que las estrellas conservarán sus propios bienes, lo que sugiere que existe un acuerdo prenupcial.

No obstante, en las últimas horas ha trascendido que en dicho acuerdo existe una cláusula que podría hacer que Urban reciba una millonaria indemnización por parte de Kidman: la 'Cláusula de la cocaína'.

Según informan varios medios, la condición estipulaba que el músico australiano recibiría 600.000 dólares de Nicole por cada año de matrimonio en el que permaneciera sobrio. De cumplirse con este acuerdo, el intérprete de Somebody Like You podría recibir alrededor de 11 millones de dólares.

Keith entró por última vez a rehabilitación en octubre de 2006, poco después de casarse con la estrella de Eyes Wide Shut.

El músico cumplió con un programa de tres meses en el Centro Betty Ford para recibir tratamiento por abuso de alcohol. Desde entonces, ha hablado abiertamente sobre su lucha para mantenerse sobrio, alegando que Kidman ha sido un pilar fundamental en la decisión.