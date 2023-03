Nieta de Pedro Infante denuncia agresión física y sexual

"Yo te puedo decir que el día que el día que ocurrieron las cosas me sentí muy apenada porque el que te toquen tu sexo o tu parte íntima, sin que te vean, es pudoroso. Imagínate yo que estoy en todas las redes con esto... entonces, agarras más fuerzas, te levantas y dices: 'voy a hacer la voz de las que no lo dicen'. Y las invito a que lo digan porque ni la justicia hizo nada y el tipo de sobrepasó, creo que se extralimitó, estaba enfermo, loco, drogado, no sé. Quiero que las mujeres tomen esto como ejemplo porque yo aparte de ser cantante soy ama de casa, soy una mujer normal que como cualquiera que nos ve lava un traste o limpia y trapea su casa... por favor, hablen, denuncien porque esto no se puede quedar así", declaró este lunes la intérprete en el programa De primera mano, al asegurar que llevaba consigo el acta de denuncia contra el hombre que la atacó, quien se identifica como Yian López Semanat y que presuntamente es cubano-mexicano.

"Sí, sí la traigo (la denuncia) ya está levantada", agregó Heidy cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante le preguntó acerca del documento judicial.

Asimismo, la cantante explicó en el programa de entretenimiento que el sujeto que la atacó en pleno concierto fue detenido por la policía, pero luego lo dejaron escapar. La patrulla a cargo del hecho fue la MX007G9.

Heidy Infante aseveró que dicha patrulla le informó que tras la detención, López Semanat quedó a la disposición de la Alcaldía Iztapalapa bajo el juez cívico. "Fui para allá, la alcaldía me brindó todo el apoyo, pero no había detenido. Los policías no sabían nada. No lo llevaron", aseguró Infante en De primera mano.

Ante la condición en la que se encuentra el agresor, la cantante de 45 años enfatizó que no quiere dinero sino justicia.

"Yo no quiero dinero, yo tengo mi propia agrupación con la que trabajo todos los días. Y si no trabajo de cantante, hago otras cosas, me defiendo para trabajar. Yo no necesito que me den dinero, yo quiero justicia. Y si a ese señor se le tiene que juzgar como mexicano, que se le juzgue. Soy una mujer no valiente, soy una mujer con voz y se la voy a dar a las que no lo hacen", dijo Heidy Infante.

¿Qué le pasó a Heidy Infante durante su presentación?

Como parte del aniversario de un mercado, la mexicana ofreció este fin de semana un concierto junto a la agrupación La nueva sonora en la colonia Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Mientras interpretaba la canción El viejo del sombrerón, un hombre llegó al escenario, la tocó primero el cuello y luego en su área genital. Después, Heidy Infante le dio una palmada en la parte baja de la espalda y el sujeto reaccionó golpeándola brutalmente.

"No lo conocía, no es ni mi pareja, como mucha gente dijo, no es una relación de amistad, jamás lo había visto. Se trepó al escenario abusando de su color... entonces, pensaron que trabajaba conmigo, eso fue lo que hizo para poder subir al escenario. Se sube, toma el micrófono, nadie lo invitó. Empieza a cantar El viejo del sombrerón -un clásico que yo estaba interpretando- y justamente le digo: 'bájate'", narró la artista.

"Me empieza a querer tocar. Le dije (por el micrófono): 'no me toques'... después les digo: 'bájenlo'. Pero como que lo tomaron como simple", añadió.

Tras ello, ocurrió la escena violenta que ha sido divulgada en video por varios programas y medios de comunicación.

"Cuando pido que lo bajen, nadie lo bajó... cuando ven que este tipo reacciona hacia mi persona, al momento que me pega en la frente y le pega a mi cantante, yo le hago esta (gesto de manotón). Nunca toqué su cuerpo... el tipo me agarra en ese momento la parte de mi vagina -lo digo señoras, porque no hay que tener miedo a las palabras-, me aprieta, hago esto para quitármelo de encima (manotón) y el tipo que agarra con la mano izquierda el cabello y me propina el golpe de este lado (oído izquierdo)", contó Heidy Infante.

De acuerdo con varios medios mexicanos, este hecho aún sigue bajo investigación y por ahora Yian López Semanat sigue prófugo de la justicia.