Pablo Montero habla sobre acusaciones de abuso sexual

A través de un comunicado , reseñado por la revista People, Montero señaló que las autoridades no le han permitido tener acceso a la denuncia, por lo que no dará declaraciones por recomendación de su equipo legal.

"Debido a que no tenemos acceso a la carpeta de investigación, que dicen, se sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones hasta conocer la acusación que se me hace. Entiendo el interés de los medios de comunicación por tener más información sobre el caso; sin embargo, al existir un procedimiento legal, no me es posible emitir una declaración en este momento", reza el comunicado.

Asimismo, el cantante insistió en su inocencia y destacó que no ha recibido citación alguna de la Fiscalía para declarar al respecto.

"Les puedo decir que soy inocente; que al día de hoy no me ha notificado ni citado la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero en el momento en que sea requerida mi presencia ante la autoridad acudiré", señaló.

Por último, Montero reiteró que nunca pagó una suma de dinero para que se retirara la denuncia y desmintió que se encuentre prófugo de la justicia.

"Me gustaría dejar claro que no hay una orden de aprehensión en mi contra; así como es falso que haya pagado una cantidad de dinero para que se retire la denuncia. Finalmente, quiero confirmar que estoy en México trabajando e incluso el fin de semana tendré una presentación en vivo, por lo que también desmiento que me esté escondiendo. Como siempre lo he demostrado, soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito".

La denuncia

La semana pasada, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, México, informó que el cantante Pablo Montero enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual.

“La FGE precisó que, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, recibió la denuncia en contra de Óscar Antonio (nombre de pila del cantante) "N" por su presunta responsabilidad en el delito de violación, en agravio de Ximena "N", de hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, el pasado viernes 7 de enero del presente año”, reza un comunicado emitido por la entidad.

La FGE negó que actualmente haya una orden de aprehensión en contra del cantante en el país, así como tampoco existe una solicitud de colaboración de Interpol.

No obstante, la Fiscalía resaltó que la denuncia fue presentada ante el Fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, y el proceso de investigación se está desarrollando.

