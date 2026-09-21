lunes 21  de  septiembre 2026
OBITUARIO

Fallece el artista plástico argentino Carlos Alonso a los 97 años

El éxito de su estilo renovador a partir de mediados del siglo pasado posibilitó que Alonso recibiera encargos de trabajos de ilustración de obras literarias clásicas

Fotografía de archivo del 18 de mayo de 2004 del pintor Carlos Alonso posando en Buenos Aires (Argentina).

Fotografía de archivo del 18 de mayo de 2004 del pintor Carlos Alonso posando en Buenos Aires (Argentina).

EFE/ Cesar De Luca/ ARCHIVO

BUENOS AIRES.- El artista plástico argentino Carlos Alonso, uno de los últimos grandes pintores del país suramericano del siglo XX y dueño de una obra que debió luchar durante décadas contra la censura y el autoritarismo, falleció este lunes a los 97 años en Unquillo, ciudad de la provincia de Córdoba.

Nacido en Mendoza en 1929, Alonso comenzó a desarrollar allí su temprana carrera artística antes de integrarse al grupo del pintor Lino Enea Spilimbergo en Tucumán, donde también mantuvo contacto con figuras como Antonio Berni o Carlos Castagnino.

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El éxito de su estilo renovador a partir de mediados del siglo pasado posibilitó que Alonso recibiera encargos de trabajos de ilustración de obras literarias clásicas, entre las que se destacaron Don Quijote de la Mancha, Martín Fierro y La Divina Comedia.

Matiz político

El cariz político de su obra tomó relevancia a partir de una serie de cuadros en los que unió La lección de anatomía de doctor Nicolaes Tulp, del pintor flamenco Rembrandt, con el asesinato en Bolivia del argentino-cubano Ernesto 'Che' Guevara.

Su trabajo acerca de la violencia lo puso en la mira de la censura de la dictadura cívico militar argentina que inició en 1976 y se extendió hasta 1983.

Su muestra El ganado y lo perdido de abril de 1976, un mes después del golpe militar, tomó relevancia por el contexto de sangrienta represión estatal, por lo que fue clausurada.

En 1977 debió exiliarse y su joven hija Paloma fue detenida y desaparecida por la dictadura argentina, un hecho que marcó profundamente la vida del artista.

Alonso regresó a su país en 1981 y se recluyó en Unquillo, Córdoba, donde desarrolló el resto de su obra.

Su producción recorrió en sus últimas décadas destacadas exhibiciones en Europa y América, y con la llegada del nuevo siglo su figura creció significativamente en el ámbito cultural argentino.

La muerte de Alonso se suma a los recientes fallecimientos de Julio Le Parc y Juan Carlos Distéfano, otros dos íconos de la pintura argentina.

FUENTE: Con información de EFE

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