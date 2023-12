Nio García despide el 2023 con grandes éxitos musicales

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonio Garcia (@niogarcia)

Asimismo, el talento de Nio García fue reconocido con una nominación en los Premios Tu Música Urbano en la categoría Top canción tropical urbano por el tema Baila bien con VF7. Esta nominación, sumada a su participación en el evento donde estrenó su éxito Cumbia, marcó un hito en su carrera, celebrando su regreso y reafirmación en la escena musical.

El remix de Yeska, con Jowell y Randy, se hizo rápidamente viral en las plataformas digitales y redes sociales, al acumular más de tres millones de visualizaciones en YouTube.

Embed

Luego, estrenó Como antes seguido de Oh Na Na, en colaboración con Anuel. "Ambos temas son ejemplos de su capacidad para generar hits y colaborar con otros nombres del género urbano. Oh Na Na, en particular, se ha destacado como un himno a la sensualidad y al empoderamiento femenino", destacó la producción en un comunicado.

El más reciente lanzamiento del boricua, Busy, continúa generando ruido en las plataformas digitales, perfilándose como el nuevo hit de El Dragón.

"Nio García agradece a sus seguidores por un año de apoyo incondicional y promete continuar entregando música de calidad que resuene en el corazón de sus fans. Con un enfoque innovador y una conexión auténtica con sus raíces, Nio García se prepara para un 2024 lleno de nuevas sorpresas y éxitos en la industria musical urbana", aseguró la producción.